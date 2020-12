Proposta de salário mínimo do governo para 2021 é de R$1.088,00

A proposta de reajuste do salário mínimo para 2021 foi enviada pelo governo federal ao Congresso. O valor apresentado pelo executivo no projeto é com previsão de R$1.088,00 para o piso salarial mínimo no próximo ano, sem aumento real. Atualmente o valor é de R$1.045,00. O cálculo feito pelo Ministério da Economia leva em conta o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2020, de 4,11%. O indicador é usado pelo governo para reajustar o valor do salário mínimo.

Até 2019, uma lei garantia que o valor do salário mínimo tivesse um aumento real, isso quer dizer, acima da inflação sempre que houvesse crescimento econômico. Essa fórmula de cálculo levava em conta a inflação do ano anterior, medida pelo INPC. Em abril, o governo estivava que o salário mínimo para 2021 ficaria em R$1.079, mas foi obrigado a rever o valor após o aumento da inflação acima do esperado.

O salário mínimo para 2021 só deve ser confirmado em janeiro, quando o governo terá os dados consolidados da inflação de 2020. No mesmo documento enviado ao Congresso, o governo federal fez projeções do valor do salário mínimo até 2023, considerando estimativas da inflação: em 2022, previsão de R$ 1.123 (INPC acumulado de 3,5%) e para 2023, projeção de R$ 1.163 (INPC acumulado de 3,4%).