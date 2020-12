Cientistas da UFRJ estão entre os mais influentes do mundo

Mais de 60 pesquisadores da UFRJ foram apontados em um levantamento produzido pela revista norte-americana Public Library of Science (Plos) entre os mais influentes do mundo em suas respectivas áreas. Ao todo, 161.441 pesquisadores foram listados, sendo 853 brasileiros. Com auxílio da base de dados Scopus, o estudo produziu dois rankings: um com os mais citados ao longo da carreira e outro com os mais citados no ano de 2019.

A reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, comemorou o levantamento da pesquisa, mas afirmou também que a Universidade tem mais pesquisadores de renome global.

“É uma grande honra para a UFRJ ter pelo menos 61 cientistas nessa lista dos mais influentes do mundo. Esse número é certamente maior, porque essas questões dependem muito de qual análise é feita. Mas parabenizo todos esses 61 e os demais cientistas que têm renome nacional e internacional que porventura não estejam na lista. Que todos continuem enaltecendo a ciência e as instituições públicas do nosso país! Salve a ciência brasileira!”, celebrou.

Uff também é referência

A Universidade Federal Fluminense (Uff) também marcou presença na lista de pesquisadores mais influentes do mundo. Oito docentes da Instituição integram o ranking elaborado pela revista.

O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, ressalta a importância desse reconhecimento.

"A UFF tem muito orgulho do seu quadro qualificado de cientistas. Ter esta quantidade de pesquisadores mais influentes no mundo reforça a excelência da nossa universidade e o alto nível de sua produção acadêmica, científica e tecnológica. É com satisfação que parabenizo os citados pelo Journal Plos Biology, assim como todo o corpo docente da UFF pelas pesquisas inovadoras em prol da sociedade e do desenvolvimento global".