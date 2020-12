Mulher se arrisca em tempestade e enchente para salvar barris de cerveja

Tempestade. Um mar revolto. Maré Alta. Enchentes. Essa foi a situação registrada ao longo de Gold Coast, em Queensland, na Austrália, na manhã da última segunda-feira (14), quando uma tempestade fez com que a maré subisse tanto que inundasse as ruas próximas da praia. No entanto, a imagem que mais chamou a atenção da internet foi uma mulher que lutou contra as ondas para tentar resgatar dois barris de cerveja que estavam sendo levados pela enchente do mar.

Tudo ocorreu em um estacionamento do Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club. Quando a água espumosa do mar chegou a um metro de altura e invadiu o estacionamento, o enchendo,as pessoas se assustaram e tentaram salvar os itens que eram especiais para ela. Foi o caso da mulher que tentou salvar os barris de cerveja.

No final, a mulher conseguiu carregar os barris de volta para a terra que não foi abalada pela "enchente". Ao falar sobre o tema, a mulher disse, ao 7News, que não havia "nada como o oceano" e que "é espetacular".

Outras pessoas também se aventuraram pela maré cheia que invadia as ruas do local.