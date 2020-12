Google justifica instabilidade de segunda (14) como queda na autenticação

Os usuários do Google se depararam com uma certa instabilidade para acessar os conteúdos do Gmail, YouTube, Drive, Meet, Classroom, entre outros, na manhã da última segunda-feira (14). Após diversas especulações nas redes sociais, que, inclusive, incluíam a possibilidade de hackers, o Google resolveu se pronunciar e esclarecer que tudo não passou de uma queda em seu sistema de autenticação. As informações são o Broadcast, do Grupo Estado.

Em nota, o Google informou que "os serviços que requerem login de usuários apresentaram altas taxas de erro durante esse período (manhã de segunda-feira (14)."

O Google chegou a informar que a instabilidade durou das 8h47 (horário de Brasília) até às 9h32. A empresa afirmou que vai buscar que a situação não se repita no futuro. "Todos os serviços estão restaurados. Pedimos desculpas aos afetados e iremos conduzir uma revisão minuciosa para garantir que isso não ocorra novamente no futuro", finalizou a marca.