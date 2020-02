Corpo de pescador é encontrado na Praia de Charitas, em Niterói

O corpo de um pescador foi encontrado, nesta segunda-feira (20), na Praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói. O homem, identificado como José Ronaldo Cardoso, de 45 anos, teria saído do barco para desenrolar a rede de pesca da hélice da embarcação pela segunda vez, mas não conseguiu retornar à superfície.





O Corpo de Bombeiros encontrou o pescador sem vida após quase quatro horas de buscas. No barco foram resgatados também mais duas vítimas, filho e pai, que são primos do pescador.





As buscas pelo corpo do pescador começou por volta das 15h, quando agentes do Niterói Presente ouviram pedidos de socorro das vítimas. Os dois entraram no mar para tentar encontrar o primo, mas não tiveram sucesso.





Segundo outro primo da vítima, José Ronaldo morava em São Cristóvão, mas era pescador assíduo de Charitas. Ele informou ainda que apenas a criança que estava no barco usava colete.