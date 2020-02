Maricá: Praça do Centro cercada para remodelagem

A preparação da revitalização da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, recebe os últimos retoques antes do início das obras. Equipes da Prefeitura de Maricá finalizaram nesta segunda-feira (20/1) a demarcação com estacas da área que vai receber a primeira etapa das obras, cujo limite será no entorno da Casa de Cultura.





De acordo com a autarquia de Serviços de Obras de Maricá (SOMAR), as laterais e a parte frontal do prédio histórico vão ficar livres para circulação do público até o carnaval. Em seguida, esta área também será fechada para receber a intervenção.





Nesta terça-feira (21/01), a Somar e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos vão receber comerciantes que atuam no entorno da praça para participarem da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDECO).





O encontro acontece às 10h no auditório da secretaria, na Rua Domício da Gama nº 65, no Centro, em frente ao Cinema Público Municipal Henfil. A pauta principal será a apresentação do cronograma da obra e discussão sobre ações que visam diminuição do impacto nos comércios do entorno.





Com investimento de R$ 6,6 milhões, a praça terá sua estrutura remodelada por completo. O anfiteatro e a Casa Digital (Casa do Passaporte) serão retirados aumentando o espaço para circulação de pedestres e serão instalados piso de granito em duas tonalidades.





Ainda estão previstos no projeto de remodelação a instalação de novas luminárias e projeto paisagístico. A área infantil também ganhará brinquedos para pessoas com deficiência. A previsão é que as obras sejam feitas em oito meses.