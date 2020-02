Rua no bairro Amendoeira sofre com crateras e bueiro entupido

Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo está sofrendo com descaso da prefeitura





Por Thalita Queiroz*





Enormes crateras na rua, calçadas desniveladas, bueiro aberto transbordando água e entulhos por toda a parte. São nestas condições que os moradores da Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, estão sendo obrigados a viver. O descaso com a população do local já dura há anos.







Segundo uma moradora, o local nunca recebeu amparo da prefeitura, mas consta para os governantes que a rua está asfaltada. Rosana Rangel, de 46 anos, diz que carro não tem condições de subir a rua e que o bueiro entupido deixa a via com muitas poças de água.





Os moradores se queixam que a cada dia a situação só piora e que eles pedem por socorro para uma solução. Rosana diz, indignada, que vereador só aparece em época de eleição mas nem assim a rua consegue ser asfaltada. Além disso, as chuvas dos últimos dias, que deixou muitas ruas em São Gonçalo alagadas, castigou ainda mais o local.





A Prefeitura de São Gonçalo informou que a rua consta no planejamento de pavimentação da secretaria de Desenvolvimento Urbano e nos próximos dias as equipes irão até o local.





Estagiária sob supervisão de Cyntia Fonseca*