Contagem regressiva para inauguração do Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo

Os preparativos para a inauguração do Centro de Tradições Nordestinas estão a todo vapor, e os quiosques já estão quase prontos para abrir as portas à população gonçalense. A abertura da feira irá acontecer no dia 25 de janeiro, próximo sábado, e contará com quadra poliesportiva, área de patinação, ginástica para a terceira idade, quiosques, área para shows, espaços para exposição e um mirante para a Baía de Guanabara.





Faltando poucos dias para inauguração, os comerciantes da feira dão seus toques finais para impressionar o público. É o caso da barraca do seu Pacheco, uma das que irão oferecer os mais variados cardápios de comidas e bebidas típicas do povo nordestino. Formado em Direito, mas apaixonado pelo comércio, o seu Jorge "Pacheco" trabalha desde os 13 anos e continua sua vida como comerciante por amor a profissão. A barraca "Choppão" venderá bolinhos de bacalhau, feijoada, carne de sol e muitos outros aperitivos, além do choppe gelado garantido.





Já a barraca "Quintal do Freixo", além dos aperitivos, vai oferecer uma refeição completa, com três dos seus pratos mais do que especiais: o bobó de camarão com arroz, farofa de pequi e baião de dois. E quem lidera a cozinha pela primeira vez será Camyle Freixo, de 31 anos, que vai mostrar pela primeira vez os seus dotes na cozinha.





A cozinha nordestina já está representada, mas o setor de artesanato não poderia ficar de fora. A dona Iara, de 60 anos, que trabalha há 30 anos com seus produtos manuais, estará vendendo blusas com o tema nordeste, decorações, choches, gorros e brincos confeccionados a mão.





E é claro que não podia faltar uma das características mais marcantes do povo nordestino: a música. Comandando o triângulo e também a voz, o músico Frank Azevedo segue na frente, seguido de Armando Gomes na zabumba como segunda voz e, fechando o 'Trio do Forró', Chiquinho do Acordeon.





O trio estará presente no dia da inauguração, animando o Centro de Tradições Nordestinas, que será regado a muita música e dança para toda população de São Gonçalo.





O espaço de exposições funcionará durante toda a semana, e a área de shows, de sexta-feira a domingo e durante feriados. A entrada é gratuita e haverá ainda estacionamento no local. O endereço é Rua José Augusto Pereira dos Santos, no bairro de Neves.





