Americano pede a justiça para resolver processo de separação em duelo de espadas

Caso segue em andamento no estado do Kansas

Um americano, do estado do Kansas, entrou com um pedido na justiça para lá de inusitado. David Ostrom, de 40 anos, que está em processo de separação de sua esposa, pediu para que o caso seja resolvido em um duelo com espadas samurai.





Segundo o jornal The Des Moines Register, o homem afirmou que a disputa por este tipo de combate "nunca foi explicitamente banida ou proibida" nos Estados Unidos.





Ainda na publicação, David diz ter sido inspirado por um juiz da Suprema Corte, que no ano de 2016, deu parecer apontando que os duelos não haviam sido abolidos no país.





Para não ter que enfrentar sua própria ex-esposa, David ainda deu a ideia de que ela use seu advogado como campeão (espécie de guerreiro que defendia outra pessoa em combate). Contudo, o advogado rechaçou a ideia e disse que David precisa de tratamento.