Homem é atropelado por trem da SuperVia na Zona Oeste do Rio

O acidente aconteceu na estação Senador Camará, na Zona Oeste do Rio

Um homem foi atropelado por um trem da SuperVia, neste domingo (19), na estação Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu no ramal Santa Cruz e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do quartel de Realengo.





O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, também em Realengo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele encontra-se internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade.





A companhia operadora de transporte ferroviário ainda não informou o motivo do acidente, apenas afirmou que segue realizando investigações. Além disso, a SuperVia explicou que "realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos dentro de todo o sistema ferroviário".