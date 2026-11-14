Acidente com caminhão trava trânsito na BR-101, em Itaboraí

Trânsito na BR-101 precisou ser totalmente interrompido na altura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Trânsito na BR-101 precisou ser totalmente interrompido na altura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão fechou totalmente a pista da BR-101 na tarde deste sábado (14), na altura de Itaboraí, sentido Rio Bonito.

A batida aconteceu por volta das 17h29, no quilômetro 290. Por causa da situação, o trânsito precisou ser totalmente interrompido no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estão na rodovia para cuidar da ocorrência e ajudar a liberar a pista. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre que horas o trânsito vai voltar ao normal.

A recomendação para quem vai passar pela região é redobrar a atenção e buscar rotas alternativas se possível.