Campanha Papai Noel dos Correios já começou; saiba como participar

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 já está a todo vapor, e milhares de cartinhas já podem ser adotadas nas agências participantes ou no Blog Noel. A iniciativa chegou aos 37 anos, e a meta desta edição é atender a 100% dos pedidos cadastrados. Desejos como este, do Distrito Federal:

"Oi, meu nome é Ismael. Eu tenho 10 anos. Esse ano eu fui bonzinho, e eu gosto de brincar, estudar e de ajudar a minha mãe. Eu gosto muito do senhor. Eu queria muito uma chuteira (e eu calço 35/36), um tênis e uma bola de futsal. Mas eu queria mesmo a chuteira".

Ou cartinhas como esta, de São Luís, no Maranhão:

"Querido Papai Noel, meu nome é Isabela, tenho 9 anos. Eu moro com a minha mãe e passo férias com o meu papai. Gosto muito de assistir, brincar, e na escola gosto de estudar. Eu quero muito que a minha família seja sempre feliz. Amo minha família. Eu quero muito uma boneca Emilly Vick ou uma Barbie original. Até mais. Beijos, Isabela".

O Papai Noel dos Correios tem o objetivo de conectar estudantes da rede pública e crianças em situação de vulnerabilidade social a padrinhos voluntários. A coordenadora nacional da campanha, Maria Elena Fraguas Rivas, destaca a dimensão social do projeto:

"Este ano, nós estamos completando 37 anos de campanha. E tem uma importância que vai muito além da simples entrega de presentes. Ela representa solidariedade, esperança e compromisso social. Iniciativa que aproxima pessoas, mobiliza toda uma sociedade e transforma o simples gesto de escrever uma cartinha pro Papai Noel lá no Polo Norte em uma oportunidade de realizar sonhos”.

Segundo os Correios, a mobilização exige grande estrutura logística para cadastrar e disponibilizar as cartas enviadas por escolas e entidades parceiras em todo o país.

A coordenadora nacional destaca os números da edição deste ano e a evolução das adoções:

"Nós já temos 185 mil cartas disponíveis em todo o Brasil. E esse número vai aumentando ao longo da campanha. Em 2025, foram adotadas 305 mil cartinhas".

Como participar

Para adotar uma carta, os interessados podem acessar o site blognoel.correios.com.br ou ir a uma agência dos Correios, informando o CPF ou CNPJ para acompanhamento. Os presentes precisam ser entregues embalados e identificados com as informações da cartinha nos pontos oficiais. Os Correios alertam que não distribuem cartas diretamente nas residências.

Já o envio de pedidos pelas crianças deve ser feito por cartas manuscritas cadastradas pelas escolas parceiras ou no Blog Noel. Mas, atenção! Não inclua dados pessoais como telefone ou endereço.

Você tem chance de realizar os sonhos desses pequenos... Como a Anna Júlia, de Bujari, no Acre:

“Papai Noel, neste Natal, eu quero agradecer por tudo. Eu gostaria de ganhar uma piscina inflável grande.”