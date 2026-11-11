Primeiro dia de Sebrae Rio Summit reúne mais de 5 mil pessoas

Com mais de 5 mil participantes, foi aberto nesta terça-feira o Sebrae Rio Summit. O evento segue até quinta-feira (12), com uma programação voltada à inovação, às tendências de mercado e a oportunidades para quem já empreende ou deseja iniciar um negócio. Na abertura, o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, apresentou a proposta do Summit de conectar empreendedores a conhecimentos, tendências e novas tecnologias, preparando os pequenos negócios para os desafios do futuro e ampliando suas oportunidades de crescimento e competitividade.

“Quando fortalecemos os pequenos negócios, fortalecemos também os municípios, ampliamos a competitividade dos territórios e contribuímos para a construção de um ambiente econômico mais dinâmico, resiliente e sustentável. O crescimento do Rio de Janeiro passa, necessariamente, pela capacidade de seus empreendedores transformarem conhecimento em resultados e desafios em oportunidades”, destacou Alvarenga.

Estiveram presentes na abertura: o senador Carlos Portinho; o presidente da Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior; o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Robson Carneiro; o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, Sergio Malta; o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini; e o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio.

A primeira palestra da Sala Futuro foi do treinador Bernardinho, com o tema “Caminho da vitória”. Na Sala Atitude, a programação foi aberta com a formatura de 500 jovens da Região Metropolitana do projeto “Cria Empreendedora”. O público se dividiu em quatro salas temáticas com palestras simultâneas.

Na Sala Futuro, além de Bernardinho, Elisama Santos abordou a inteligência emocional como competência que molda o futuro, Dado Schneider refletiu sobre as mudanças que estão por vir e André Santos mostrou como conquistar o primeiro pedido no Mercado Livre. Felipe Theodoro fechou o primeiro dia com uma entrevista sobre como construir presença e autoridade nas redes.

A Sala Atitude reuniu o painel sobre inteligência artificial para impulsionar negócios e o painel “Mulheres que transformam negócios: liderança e inovação”, além de conteúdos sobre vendas na Shein e sobre como navegar em cenários de juros, inflação e crédito, com João Aveiro, do BTG.

Na Sala Inovação Jurídica, Erik Navarro debateu a advocacia na era da IA, o convênio entre o Sebrae Rio e a OAB/RJ foi tema de talk sobre crescimento sustentável e Álvaro Machado Dias encerrou com as tendências para inovar e prosperar na era da IA.

Já a Sala UNISUAM aproximou academia e mercado, com debates sobre o impacto da IA na formação profissional, a Contabilidade 4.0 e a colaboração entre humanos e IA em times híbridos.

Sebrae Rio Summit

Realizado pelo Sebrae Rio, o evento já tem 53 mil pessoas inscritas. Além disso, o público pode vivenciar experiências imersivas e conhecer inovações, circular pelo Sebraelab e pelos espaços dedicados a turismo, games e startups, além de visitar o Mercado Sebrae, onde empreendedores de diferentes regiões do estado do Rio expõem e vendem seus produtos. Reforçando o compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios, o Sebrae Rio oferece os espaços de Assessoria de Negócios e Consultoria Gratuita. Nesses ambientes, empreendedores contam com o apoio de especialistas para esclarecer dúvidas, receber orientação personalizada sobre gestão, vendas, finanças e presença digital, e definir os próximos passos de suas empresas.

Com o apoio de instituições parceiras, o Summit amplia as experiências oferecidas ao público. O Senac RJ traz vivências práticas com inteligência artificial e estratégias digitais, a Firjan reúne palestras e conteúdos sobre indústria e inovação, e a UNISUAM promove conhecimento sobre tecnologia, empreendedorismo e mercado de trabalho. Já o Detran RJ emite carteiras de identidade nos três dias do evento, mediante agendamento prévio e vagas limitadas.

Programação

No segundo dia, 11 de novembro, a programação também estará distribuída em quatro salas temáticas:

Sala Futuro: O espaço reúne conteúdos sobre empreendedorismo, vendas no ambiente digital e uso da tecnologia como aliada dos pequenos negócios. A palestra magna “Como ser um empreendedor campeão”, com Felipe Tito, abre a programação. Em seguida, o público aprende como vender no TikTok Shop, com Woolley Alan, do TikTok, e discute a comunicação no digital e o poder das redes sociais, com Cristiano Santos. Luana Zanerato, do CapCut LATAM, ensina a criar vídeos com foco em vendas, Felipe Dutra apresenta o básico da reforma tributária para 2027 e Thiago Godoy trata das finanças comportamentais como chave para o sucesso pessoal. Felipe Matos, da Lovable, mostra como ir da ideia ao app com inteligência artificial, Gil Giardelli explica como usar a IA para alavancar o negócio e Pedro Consorte fala sobre comunicação assertiva e inteligência emocional. Encerra com o Sebrae Entrevista, com Camila Pudim, sobre como ir da trend ao sucesso criando negócios que conectam.

Sala Atitude: Com foco no comportamento empreendedor, na gestão e na aplicação prática da inteligência artificial, a sala recebe o Encontro Estadual de Empretecos, “Conexões, histórias e atitude”, com Michel Chamovitz, Paulo Serrano, Gilvan Bueno, Thiago Godoy e Silvana Louro. Taiana Jung conduz o workshop prático sobre multipotencialidade, com o repertório a favor de quem empreende, Luciano Bender ensina como precificar e Wendell Araújo trata da NR-01 aplicada a pequenos negócios. O painel “Geração Empreendedora” reúne jovens empreendedores e suas trajetórias, com Laura Botelho, Gabriel Medeiros e Felipe Magalhães, com mediação de Ingrid Areias. Luiz Coelho, do Senac, mostra como conversar com a IA para vender, no workshop “Prompts que Vendem”. Encerra com o workshop “A Era dos Agentes de IA: crie o seu e saia na frente”, com Álvaro Barros.

Sala Inovação Jurídica: Sob o tema “Construir a advocacia do futuro”, o espaço aprofunda o debate sobre inovação, regulação e novos modelos de negócio no universo jurídico. Após a abertura institucional, o desembargador William Douglas fala sobre a inteligência humana em tempos de inteligência artificial. Ana Zunino trata de como gerir pessoas, sócios e inovação entre a estratégia e o caos, e Bruno Feigelson apresenta os novos modelos de monetização na advocacia. Ronaldo Lemos aborda a transição para a IA, da linguagem aos agentes. O painel “Regulando no Escuro” discute o papel da OAB, da ANPD e do CNJ diante do vácuo regulatório, com Bianca Kremer, o desembargador Wanderley Dantas, Felipe Dannemann e Daniel Gleissel. Felipe Dutra, Talita Félix e Renata Haje debatem os impactos da reforma tributária nos pequenos negócios em 2027, e Gabriel Portella, Jonilson Aneli e Inacio Alencastro tratam do compliance que cabe no pequeno escritório. Encerra com a palestra de Euro Jr. sobre as três alavancas de crescimento da advocacia como negócio. No intervalo de almoço, a Mostra Tecnológica movimenta o espaço.

Sala UNISUAM: A aproximação entre a formação acadêmica e as demandas do mercado de trabalho, com destaque para diversidade, habilidades humanas e inovação, orienta as atividades do dia. O debate “Da Universidade para o Mercado: a expectativa do RH sobre os egressos” abre a programação, com Pedro, da UNISUAM, Adriana Queiroz, da Light, e Alexandre Campos, da Telecall. Em seguida, a professora Tatiane Duarte e Carolina Amorim, da L’Oréal Luxo, discutem como mulheres negras e a diversidade estão reescrevendo as regras no direito e na gestão. Após o intervalo de almoço, Adriano Ribeiro, Fabricio De Martino e Fernanda Corecha tratam das habilidades humanas em um mercado dominado pela IA. Alexandre Caruso, Conrado Torres e Francine da Rocha Tavares mostram como pesquisadores transformam ideias em startups, em “Ciência que vira negócio”. Encerra com a jornada de autoconhecimento em busca de um sentido, baseada em Viktor Frankl, com Edna Oliveira, vice-reitora de RH, Érica Tenório e Renata Nahon.

O encerramento do evento, em 12 de novembro, mantém as atividades distribuídas nas quatro salas temáticas:

Sala Futuro: Protagonismo, criatividade e crescimento dos pequenos negócios na era da inteligência artificial estão no centro da programação de encerramento. Patrícia Ramos abre o dia com a palestra magna “Você no centro das oportunidades”. Deh Bastos aborda a criatividade na era da IA e o ato de pensar diferente quando máquinas criam, Rafael Kiso mostra como virar influenciador do próprio negócio e Izabela Camargo trata de como empreender sem adoecer. Diego Maia ensina a criar experiências com atendimento e vendas de alta performance, Leonardo Silva, da Shopee, explica como vender e faturar na plataforma e Paulinho Franqueira, da Adobe, fala sobre transformar ideias em crescimento. Rapha Falcão discute o marketing na era da IA. Fecha o evento a palestra magna de encerramento, “Alcance sua liberdade financeira”, com Primo Pobre (Eduardo Feldberg).

Sala Atitude: Comunicação, gestão e perspectivas econômicas para as micro e pequenas empresas pautam o último dia do espaço. As atividades começam com o workshop prático de comunicação e oratória, com Dalton Thomaz, e seguem com “Ninguém compra produto, compra história”, com Fábio Alves. Luana Zanerato, do CapCut LATAM, ensina a editar vídeos virais na prática. O painel sobre a reforma tributária e as perspectivas para micro e pequenas empresas reúne Gabriel Palatnic e Cláudio Carneiro, com mediação de Marcos Mendes. Em seguida, o painel “Empreendedores de Sucesso” traz lições, aprendizados e resultados com Jamille Capriglione, Marcelo Durval, Marcia Lopes, Claudia Queiroga e Sandra Portella, com mediação de Milton Dias. Fecha a sala o workshop “IA descomplicada para negócios”, com Iuri Almeida.

Sala Inovação Jurídica: Encerrando a trilha jurídica com o tema “Conectar-se às oportunidades”, a sala aborda comunicação, gestão e governança da inteligência artificial na advocacia. Karina Pachieca abre a programação com a palestra “Comunicação é poder”. Camila Bardini mostra que a inovação não vem do prompt, e o painel “Jurídico como parceiro estratégico do negócio” reúne Ianda Lopes, Lilian Coelho, Pamela Gonzaga e Kawana Amaral. No intervalo de almoço, a Mostra Tecnológica apresenta pitches de legaltechs. Em seguida, Isis Fontenele fala sobre a gestão como alavanca e Juan Pablo Boeira, sobre a governança de IA (ISO 42001). Natalia Meneguit aborda o jogo limpo da advocacia e Felipe Almeida, os agentes de IA orquestradores. Fecha a sala o painel do futuro, com Daniel Gigante e Pedro Pirajá, seguido da palestra de encerramento “Mentalidade de campeão”, com Flávio Canto.

Sala UNISUAM: No último dia, o espaço da universidade destaca o empreendedorismo de impacto, as novas carreiras e as transformações digitais na formação de profissionais. Léo Filardi, Iza Botelho e Rafael Guimarães, da UNISUAM, iniciam as atividades com o tema empreendedorismo social e negócios de impacto territorial. Chef Mamede, Wallace Safra e o professor Gercton Coutinho mostram como usar as redes sociais para alavancar o negócio e o valor pessoal. Após o intervalo de almoço, Lucio Netto, a professora Rachel Pires e André Carmo falam sobre carreiras nas engenharias e na arquitetura, com tecnologia e segurança do trabalho. Victor Hugo, do Banco BV, Adalberto Junior e o professor Bruno Cezário abordam os ativos digitais, o blockchain e o futuro das finanças descentralizadas (Web3). A sala termina com a keynote de encerramento sobre múltiplas carreiras no e-sports e nos jogos digitais, com Carlos Gama, da ASSESPRO-RJ, Marianna Motta Muniz e Marie Freire, da FERJEE.

Serviço:

Sebrae Rio Summit

Evento gratuito

Local: Centro de Convenções do Riocentro – Av. Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica

Horário: 10h às 19h

Datas: 10 a 12 de novembro

Inscrições: https://sebraeriosummit.com.br/