União de Maricá realiza ensaio de canto aberto ao público nesta sexta-feira (30/10)

A atividade reúne a bateria, os cantores e os integrantes da escola para treinar o samba-enredo e o ritmo de cada ala - Foto: Divulgação/União de Maricá

A atividade reúne a bateria, os cantores e os integrantes da escola para treinar o samba-enredo e o ritmo de cada ala - Foto: Divulgação/União de Maricá

Com o apoio da Prefeitura de Maricá, a União de Maricá realiza, nesta sexta-feira (30/10), às 20h, o ensaio de canto na quadra da agremiação, no Centro. O encontro é gratuito, aberto à comunidade e faz parte da preparação para o Carnaval 2027, quando a escola estreia no Grupo Especial, abrindo a noite de desfiles na Marquês de Sapucaí.

A atividade reúne a bateria, os cantores e os integrantes da escola para treinar o samba-enredo e o ritmo de cada ala. O objetivo é ensinar a letra e o andamento da música para quem vai desfilar pela agremiação no Sambódromo.

Para o Carnaval 2027, o enredo da agremiação homenageia a vida e a obra do antropólogo, escritor e educador Darcy Ribeiro, destacando sua atuação pela educação pública e suas ideias para o Brasil.

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O carnavalesco da escola, Edson Pereira, destacou sobre a importância do treino com os moradores.

“O ensaio de canto é um momento fundamental para a escola, porque é quando a comunidade se reúne, fortalece o samba e se conecta ainda mais com a história que vamos levar para a avenida. Esse canto é o que dá força e vida a tudo o que estamos preparando para o desfile. É por meio dele que vamos conduzir a utopia de Darcy Ribeiro, transformando seu pensamento e seu sonho de Brasil em emoção, identidade e potência na Sapucaí”, ressalta Edson.

Para acompanhar o ensaio ou cantar com a escola, basta ir à quadra no horário marcado. O local tem estrutura para receber o público.

Serviço

Ensaio de canto da União de Maricá

Data: sexta-feira (30/10)

Horário: às 20h

Local: Quadra da União de Maricá - Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 29, Centro