São Gonçalo instala galerias para escoamento de águas da chuva na Rua Manoel Duarte

As intervenções englobam ainda a Rua João Damasceno; somando as duas vias, são mais de 2,5 quilômetros de extensão - Foto: Jonnathan Smith

As intervenções englobam ainda a Rua João Damasceno; somando as duas vias, são mais de 2,5 quilômetros de extensão - Foto: Jonnathan Smith

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está com intervenções em andamento na Rua Manoel Duarte. Nesta terça-feira (27), estão sendo instaladas galerias para auxiliar no escoamento das águas em pontos de alagamento da via. Até o momento, esse procedimento já foi feito em cerca de 30 metros da via.

As intervenções englobam ainda a Rua João Damasceno; somando as duas vias, são mais de 2,5 quilômetros de extensão. Os trabalhos terão duração de 12 meses. Vale destacar que o deságue das águas para a Baía de Guanabara já foi realizado no início das obras.

As intervenções ainda contam com pavimentação e sinalização viária, visando garantir mobilidade nas vias que recebem um intenso fluxo de veículos pesados, já que são próximas a estaleiros. O objetivo também é facilitar o ir e vir de quem mora nos bairros do Gradim e Porto Velho.

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As intervenções irão reduzir o impacto das chuvas, minimizando os alagamentos, e incluem a construção de calçadas em um padrão específico, garantindo a mobilidade de toda a população, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).

As intervenções irão reduzir o impacto das chuvas, minimizando os alagamentos, e incluem a construção de calçadas em um padrão específico | Foto: Jonnathan Smith

Para o pescador e metalúrgico Rosemar Marcelo Mendonça de Freitas, de 58 anos, que sempre morou na região, as obras eram muito aguardadas.

“Esperávamos por uma obra dessa há muito tempo! Como o fluxo de veículos pesados aqui é intenso, abriram muitos buracos na via e essa obra veio para ajudar nisso. O bairro também tem pontos que sofrem com alagamentos, então, vai ajudar a escoar a água. Está show de bola”, destacou.