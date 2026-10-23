DER mantém reparos em buracos denunciados pelo O São Gonçalo na RJ-104

Após a matéria de O São Gonçalo mostrando diversos problemas na RJ-104, que liga Niterói a Itaboraí, publicada nesta quarta-feira (20), o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), vinculado ao governo do estado, informou que segue realizando intervenções no asfalto da rodovia. Segundo o órgão, no dia da apuração da matéria, porém, em outro horário, equipes estiveram no local.

De acordo com o DER, equipes do departamento estiveram na rodovia nos dias 20 e 21 realizando o reparo em buracos no asfalto. A situação da pista piorou durante os recentes períodos de chuva que atingiram a região.

Na matéria inicial, O São Gonçalo percorreu toda extensão da RJ-104, cerca de 25km, e encontrou muitos problemas, principalmente, de buracos na pista.

Na ocasião, o mecânico José Ricardo, de 56 anos, falou com a reportagem e revelou que estava indo fazer um reparo em seu veículo após ele ficar danificado ao passar na via.

"Péssima. Não tem mais nada a dizer, é péssima. Inclusive, eu vou consertar o pneu do carro agora, por causa de um buraco, na altura entre Santa Bárbara e a garagem da 1001”.

No dia, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), disse, em nota, que reparos no pavimento da RJ-104 estão sendo realizados desde a semana passada.