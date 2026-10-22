Maricá promove ação de combate e conscientização sobre a sífilis em Bambuí

A atividade teve como objetivo aproximar os serviços essenciais da população, conscientizando sobre a importância da testagem e da quebra da transmissão - Foto: Matheus Couto/Prefeitura de Maricá

A atividade teve como objetivo aproximar os serviços essenciais da população, conscientizando sobre a importância da testagem e da quebra da transmissão - Foto: Matheus Couto/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quinta-feira (22/10), uma ação com serviços gratuitos de prevenção e diagnóstico da sífilis, na Praça de Bambuí. A mobilização da Secretaria de Saúde faz parte do Outubro Verde, mês dedicado nacionalmente à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao combate à sífilis e à sífilis congênita.

A atividade teve como objetivo aproximar os serviços essenciais da população, conscientizando sobre a importância da testagem e da quebra da transmissão. Durante o evento, realizado das 9h às 14h, os moradores tiveram acesso a testes rápidos, distribuição de preservativos e esclarecimento de dúvidas diretamente com a equipe de saúde.

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O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, reforçou que a doença tem cura e que o diagnóstico precoce previne complicações graves. "A prevenção e a testagem regular são nossas ferramentas mais eficazes. Por isso, levar esse atendimento para a praça de Bambuí é uma forma de desmistificar a doença, tirar dúvidas sem tabus e proporcionar acolhimento humanizado para a população da região", destacou.

A enfermeira e coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Danielle Damasceno, explicou que a iniciativa na praça reforça um cuidado que já está disponível na rede municipal.

"Essa ação é para conscientizar a população sobre a importância de prevenir a sífilis e viabilizar o diagnóstico rápido para que o paciente faça o tratamento em tempo hábil. O teste pode ser feito a qualquer momento nas Unidades de Saúde da Família (USFs) por livre demanda; basta o paciente se apresentar e solicitar", concluiu.