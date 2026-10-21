Douglas Ruas é promovido na Polícia Civil após eleição para o governo do Rio

Segundo informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Rio, Ruas permaneceu lotado em unidades da Polícia Civil durante sete meses ao longo dos últimos nove anos - Foto: Divulgação

Segundo informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Rio, Ruas permaneceu lotado em unidades da Polícia Civil durante sete meses ao longo dos últimos nove anos - Foto: Divulgação

Eleito para comandar o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas teve oficializada sua progressão na Polícia Civil do Estado. A promoção, concedida pelos critérios de antiguidade e merecimento, foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado.

Segundo informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Rio, Ruas permaneceu lotado em unidades da Polícia Civil durante sete meses ao longo dos últimos nove anos. O atual presidente da Assembleia Legislativa ingressou na corporação por meio de concurso público.

Os registros funcionais apontam que, em janeiro de 2017, Douglas Ruas estava lotado na Delegacia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Entre fevereiro e abril do mesmo ano, trabalhou como inspetor de polícia na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, com sede na antiga capital do Estado do Rio. Já entre janeiro e março de 2021, esteve lotado na Delegacia de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

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Aos 37 anos, Douglas Ruas é bacharel em Direito e possui pós-graduação em Gestão Pública. Servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, construiu sua trajetória política e administrativa paralelamente à carreira no serviço público.

Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, e de Dona Marinete, Ruas é casado com Mariana Barbosa e pai de Miguel.

Trajetória na administração pública

Antes de chegar à Assembleia Legislativa, Douglas Ruas ocupou diferentes funções na administração pública. Entre os cargos exercidos estão o de subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

Nessas funções, participou de ações voltadas à articulação entre órgãos públicos, planejamento e desenvolvimento de projetos considerados estratégicos para a administração.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com mais de 175 mil votos, figurando entre os parlamentares mais votados do estado. Posteriormente, passou a integrar o governo estadual como secretário de Estado das Cidades.

À frente da pasta, coordenou investimentos destinados à infraestrutura urbana em diferentes regiões do território fluminense. Entre as ações desenvolvidas estiveram obras de pavimentação, drenagem, mobilidade e recuperação de espaços públicos.

Os projetos alcançaram municípios da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e outras áreas do interior do estado, com foco em intervenções de infraestrutura e melhoria das condições urbanas para a população.

A nova etapa da trajetória de Douglas Ruas agora será marcada pelo comando do Governo do Estado, após sua eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro.