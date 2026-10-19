Morre Benito di Paula, ícone da música brasileira, aos 84 anos

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu no domingo (18), aos 84 anos, em São Paulo. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A morte foi confirmada por sua assessoria.

Nascido Uday Vellozo, em 28 de novembro de 1941, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Benito construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se consolidou como um dos nomes marcantes da música popular brasileira.

Sua partida deixa uma lacuna na música brasileira e encerra a trajetória de um artista que marcou a história do samba e da canção popular no país. Benito deixa dois filhos, Rodrigo e Thiago Vellozo, e duas netas, filhas de Rodrigo.

Sucessos que atravessaram gerações

Benito di Paula ganhou projeção nacional principalmente nas décadas de 1970 e 1980, quando conquistou o público com um estilo que combinava samba, piano e melodias românticas.

Entre seus maiores sucessos estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira” e “Do Jeito Que a Vida Quer”. As canções marcaram diferentes gerações e contribuíram para consolidar sua identidade musical.

Seu trabalho ficou associado ao chamado “samba-joia”, expressão usada para definir uma vertente mais romântica e popular do samba. O cantor, no entanto, não gostava dessa classificação.

Homenagem no Carnaval de São Paulo

A relevância de Benito di Paula para a música brasileira também foi reconhecida no Carnaval de São Paulo de 2025. Na ocasião, a escola de samba Águia de Ouro levou a trajetória do artista para a avenida como tema de seu enredo.

Ao longo dos anos, o cantor manteve sua atuação na música e desenvolveu projetos ao lado do filho, Rodrigo Vellozo. Juntos, trabalharam em iniciativas que aproximaram suas composições de novas gerações.

Velório e sepultamento

O velório de Benito di Paula será realizado nesta terça-feira (20) das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, s/n, na região da República, no centro da capital paulista. A cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs, amigos e admiradores prestem suas últimas homenagens ao artista.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Morumby, em São Paulo. A cerimônia será fechada e restrita aos familiares.