Corrida dos Professores no domingo (18) trará interdições no Centro do Rio

Motoristas que circularem pelo Centro do Rio neste domingo (18) devem ficar atentos às mudanças no trânsito por causa da Corrida dos Professores 2026. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) programou interdições em trechos de vias da região entre 5h e 12h, incluindo áreas das avenidas Presidente Vargas e Passos, além da Praça da República e ruas próximas.

A Corrida dos Professores terá largada na Praça da Apoteose, no Sambódromo. A programação prevê uma prova de 5 km, com início às 7h45, e uma caminhada de 3 km, a partir das 8h30. A proibição de estacionamento na Rua Buenos Aires, entre a Avenida Passos e a Praça da República, começará às 23h deste sábado (17) e seguirá até o meio-dia de domingo.

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As interdições no Centro afetarão a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Passos. Também haverá bloqueios em uma faixa da Avenida Passos, na Rua Buenos Aires, em trechos da Praça da República, nas ruas Moncorvo Filho, de Santana, Gustavo Barroso e Benedito Hipólito, além da Avenida Salvador de Sá e de acessos ao Viaduto São Sebastião. Os bloqueios estão previstos para permanecer das 5h às 12h.

No Aterro do Flamengo, também haverá mudanças no trânsito, porém, em decorrência da corrida Bota Pra Correr Rio de Janeiro – Juntos pela Corrida 6. A largada está prevista para as 7h, em frente ao Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Glória. Para a realização da prova, a Avenida Infante Dom Henrique ficará interditada das 2h às 18h, enquanto a Avenida das Nações Unidas, na Enseada de Botafogo, terá bloqueios das 4h às 11h.

A CET-Rio recomenda que os motoristas respeitem a sinalização, sigam as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, utilizem o transporte público ou planejem rotas alternativas durante os períodos de interdição.

Serviço

Mais informações sobre a Corrida dos Professores 2026 estão disponíveis no site oficial do evento.