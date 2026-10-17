Papa Leão XIV recebe alta após cirurgia e pode retomar atividades

Papa Leão XIV será internado nesta terça (13) para retirada de nódulo no pulmão - Foto: Reprodução/Vatican News

Papa Leão XIV será internado nesta terça (13) para retirada de nódulo no pulmão - Foto: Reprodução/Vatican News

O Papa Leão XIV deixou o Hospital Gemelli, em Roma, neste sábado (17), quatro dias depois de passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão.

O pontífice, de 71 anos, caminhou sem ajuda até o carro que o aguardava, acenou para os fiéis que estavam do lado de fora do hospital e seguiu para o Vaticano.

Leia também:

José Sarney recebe alta hospitalar após nove dias de internação



Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo



A equipe médica do papa informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que o religioso já poderia realizar suas atividades diárias habituais.

Leão XIV terá seu primeiro compromisso público após o procedimento neste domingo, na tradicional oração do Ângelus, na janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.