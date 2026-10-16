Douglas Ruas faz mudanças no comando administrativo da Alerj antes de assumir governo do RJ

A posse de Douglas Ruas no governo do estado está marcada para 6 de janeiro - Foto: Divulgação

A posse de Douglas Ruas no governo do estado está marcada para 6 de janeiro - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e governador eleito, Douglas Ruas (PL), promoveu uma mudança no comando administrativo da Casa a menos de três meses de sua posse no governo do estado.

O novo diretor-geral da Alerj será Edinaldo Basílio, que deixou o cargo de assessor parlamentar no gabinete do próprio deputado para assumir a nova função. Já Luciano Martins Abreu, indicado anteriormente pelo vice-presidente da Assembleia, Guilherme Delaroli (PL), foi realocado para o cargo de subdiretor-geral de Finanças da Casa.

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As mudanças foram oficializadas em atos da Mesa Diretora publicados nesta sexta-feira (16). A posse de Douglas Ruas no governo do estado está marcada para 6 de janeiro.

TRE confirma vitória de Douglas Ruas no primeiro turno

A mudança na estrutura administrativa ocorre dias depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) homologar, por unanimidade, o resultado da retotalização dos votos para o cargo de governador nas Eleições de 2026.

A decisão foi tomada em sessão plenária realizada nesta quinta-feira (15). Com a confirmação dos novos números, o presidente da Corte Eleitoral fluminense, desembargador Claudio de Mello Tavares, proclamou Douglas Ruas eleito no primeiro turno, já que o candidato passou a ter mais da metade dos votos válidos.

Douglas conquistou a vitória ao governo do estado no RJ no primeiro turno | Foto: Divulgação

“Os votos computados demonstram que a chapa integrada por Douglas Ruas dos Santos e Fernanda Anchieta Louback foi eleita para os cargos de governador e vice-governadora, com 50,88%, sendo desnecessária a realização do segundo turno, por terem obtido a maioria absoluta dos votos válidos”, afirmou o magistrado.

A cerimônia de retotalização aconteceu no último sábado (10), na sede do TRE-RJ, no Centro do Rio. O procedimento foi realizado após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos).

Com a decisão, os 274.411 votos recebidos por Garotinho foram considerados nulos e excluídos do cálculo dos votos válidos, alterando o percentual obtido pelos demais candidatos.

Com a retotalização, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes passou de 42,76% para 44,16%.

Pela Lei das Eleições, é considerado eleito no primeiro turno o candidato à Presidência da República ou ao governo estadual que obtiver maioria absoluta dos votos válidos, não sendo contabilizados os votos brancos e nulos.

A diplomação dos eleitos está marcada para o dia 18 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.