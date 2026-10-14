Comitiva da Beija-Flor celebra experiência única no Círio de Nazaré ao lado de Zeneida Lima, homenageada do enredo de 2027

O encontro, marcado pela fé e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, serviu para que os membros da agremiação também pudessem mergulhar ainda mais no clima do enredo - Foto: Divulgação FRES Beija Flor

O encontro, marcado pela fé e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, serviu para que os membros da agremiação também pudessem mergulhar ainda mais no clima do enredo - Foto: Divulgação FRES Beija Flor

Integrantes da Beija-Flor de Nilópolis viveram uma emoção única no último fim de semana, em Belém, durante o tradicional Círio de Nazaré. Além de prestigiar as celebrações à Padroeira do Pará, a comitiva da escola recebeu o carinho da pajé Zeneida Lima, de 92 anos, grande homenageada do enredo “Zeneida: o Sopro do Pó de Louro”.

O encontro, marcado pela fé e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, serviu para que os membros da agremiação também pudessem mergulhar ainda mais no clima do enredo. Ele exalta a trajetória de Zeneida, as raízes ancestrais do Marajó e a força da cultura paraense.

Participaram da viagem o casal de mestre-sala e porta-bandeira Claudinho e Selminha Sorriso; o carnavalesco João Vitor Araújo e os intérpretes Nino e Jessica Martin, além dos coreógrafos Jorge Texeira e Saulo Finelon, responsáveis pela comissão de frente.

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João Vitor Araújo, que esteve pela primeira vez no Círio, celebrou o encontro. “Neste último fim de semana, tive a oportunidade de viver algo que jamais imaginei. Sempre me disseram que o Círio de Nazaré não se explica, se sente. E agora entendo o porquê. Estive lá, ao lado do Instituto Caruanas, da Família Beija-Flor e de amigos tão queridos, vivendo momentos de fé, emoção e conexão com o sagrado. Gratidão a Deus e à Nazinha por esses dias tão especiais, por cada encontro, cada sentimento e por me permitir vivenciar de perto uma manifestação de fé tão grandiosa. Uma experiência que ficará para sempre no coração”, escreveu o artista.

Foi a quarta vez, nos últimos meses, que membros da Beija-Flor tiveram a chance de compartilhar momentos ao lado de Zeneida. No dia 11 de setembro, a pajé visitou a quadra da escola e acompanhou a escolha do samba-enredo. Em 7 de agosto, a escritora e ativista social participou da “Noite dos Enredos”, na Cidade do Samba. No início de abril, uma comitiva da agremiação foi até o Marajó para anunciar o enredo de 2027.

A Beija-Flor será a segunda a desfilar no Domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro.