Comitiva da Beija-Flor celebra experiência única no Círio de Nazaré ao lado de Zeneida Lima, homenageada do enredo de 2027
'Ficará para sempre no coração', comemora carnavalesco João Vitor Araújo
Integrantes da Beija-Flor de Nilópolis viveram uma emoção única no último fim de semana, em Belém, durante o tradicional Círio de Nazaré. Além de prestigiar as celebrações à Padroeira do Pará, a comitiva da escola recebeu o carinho da pajé Zeneida Lima, de 92 anos, grande homenageada do enredo “Zeneida: o Sopro do Pó de Louro”.
O encontro, marcado pela fé e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, serviu para que os membros da agremiação também pudessem mergulhar ainda mais no clima do enredo. Ele exalta a trajetória de Zeneida, as raízes ancestrais do Marajó e a força da cultura paraense.
Participaram da viagem o casal de mestre-sala e porta-bandeira Claudinho e Selminha Sorriso; o carnavalesco João Vitor Araújo e os intérpretes Nino e Jessica Martin, além dos coreógrafos Jorge Texeira e Saulo Finelon, responsáveis pela comissão de frente.
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João Vitor Araújo, que esteve pela primeira vez no Círio, celebrou o encontro. “Neste último fim de semana, tive a oportunidade de viver algo que jamais imaginei. Sempre me disseram que o Círio de Nazaré não se explica, se sente. E agora entendo o porquê. Estive lá, ao lado do Instituto Caruanas, da Família Beija-Flor e de amigos tão queridos, vivendo momentos de fé, emoção e conexão com o sagrado. Gratidão a Deus e à Nazinha por esses dias tão especiais, por cada encontro, cada sentimento e por me permitir vivenciar de perto uma manifestação de fé tão grandiosa. Uma experiência que ficará para sempre no coração”, escreveu o artista.
Foi a quarta vez, nos últimos meses, que membros da Beija-Flor tiveram a chance de compartilhar momentos ao lado de Zeneida. No dia 11 de setembro, a pajé visitou a quadra da escola e acompanhou a escolha do samba-enredo. Em 7 de agosto, a escritora e ativista social participou da “Noite dos Enredos”, na Cidade do Samba. No início de abril, uma comitiva da agremiação foi até o Marajó para anunciar o enredo de 2027.
A Beija-Flor será a segunda a desfilar no Domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro.