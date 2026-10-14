“Da Gema”, de Telma Tavares e Dayse do Banjo, vence o 1º Festival Mulheres na Roda de Samba

Idealizado e conduzido pela cantora e compositora Dorina, o festival reuniu artistas que mantêm viva uma das mais importantes expressões culturais brasileiras - Foto:

Idealizado e conduzido pela cantora e compositora Dorina, o festival reuniu artistas que mantêm viva uma das mais importantes expressões culturais brasileiras - Foto:

A música “Da Gema”, das cantoras e compositoras Telma Tavares e Dayse do Banjo, foi a grande vencedora do 1º Festival Mulheres na Roda de Samba, realizado no último sábado, no Museu do Samba. Já a cantora Nana Kozak recebeu o prêmio de Melhor Intérprete da competição, que reuniu artistas de destaque da música brasileira.

Nascidas no Rio de Janeiro, Telma e Dayse celebram, em “Da Gema”, o jeito carioca de ser e o amor por uma cidade que, apesar de todas as dificuldades, continua maravilhosa para quem vive e acredita nela. Samba, carnaval, futebol e os tradicionais botecos de esquina dão o tom da composição, embalada por uma melodia contagiante que conquistou o júri e o público presente.

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As duas compositoras, que já tiveram suas obras gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Beth Carvalho, Fafá de Belém e Leci Brandão, comemoraram o reconhecimento e destacaram a importância do local escolhido para a realização do festival.

“Estamos muito felizes, mas, principalmente, honradas por esse festival ter sido realizado no Museu do Samba. Temos certeza de que será um evento gigante em breve. É uma honra estar em um palco que homenageia Cartola, em um museu dirigido por sua neta, Nilcemar Nogueira, e participar de uma iniciativa que tem a assinatura dessa artista chamada Dorina, que sempre teve o samba como bandeira”, declararam Telma e Dayse.

Mulheres que fazem história no samba

Idealizado e conduzido pela cantora e compositora Dorina, o festival reuniu artistas que mantêm viva uma das mais importantes expressões culturais brasileiras. Além das vencedoras e de Nana Kozak, subiram ao palco do Museu do Samba Beth Fraga, Rose Guará, Natasha Vieira, Nilse Benedicto, Thais Villela, Jandira Souza, Lazir Silva e Aninha Portal.

O espaço cultural, dirigido por Nilcemar Nogueira, abriga um acervo dedicado à história do samba e à memória de seus grandes representantes, constituindo um importante patrimônio cultural aberto à visitação pública.

A decisão do festival ficou nas mãos de um júri formado por profissionais experientes e reconhecidos no universo musical: Clarisse Grova, cantora, compositora, professora de canto, instrumentista, radialista e finalista do The Voice +; Cláudio Jorge, músico, compositor, cantor, arranjador e produtor; Jorge Cardoso, músico, compositor, produtor e diretor musical; Jhusara, cantora, compositora e ex-integrante do Trio Ternura; e Nilze Carvalho, cantora, compositora e instrumentista, bacharela em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O 1º Festival Mulheres na Roda de Samba contou com dez finalistas, selecionadas ao longo de quatro etapas. Na noite decisiva, além da disputa musical, o público acompanhou uma homenagem especial ao mestre Cartola, com apresentações das cantoras Clarisse Grova, Dorina e Jhusara.

A premiação de “Da Gema” consagra o trabalho de Telma Tavares e Dayse do Banjo e reforça o protagonismo feminino na criação e na valorização do samba brasileiro.