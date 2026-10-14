Ícaro Moraes se apresenta na Rádio Mania e anuncia quatro DVDs inéditos

O cantor e compositor Ícaro Moraes participou, nesta quarta-feira (14), do programa Entrevista Mania, na Rádio Mania, onde concedeu entrevista e apresentou músicas de seu repertório. Com quase 20 anos de carreira, o artista falou sobre sua trajetória na música sertaneja, o crescimento de seu trabalho e as novidades que prepara para os fãs.

Ícaro Moares esteve presente na Rádio Mania para um bate-papo sobre sua carreira e apresentar algumas músicas do repertório | Foto: Yuri Messias

Nascido no Centro-Oeste e com fortes raízes nordestinas, o artista vive há anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e fez sua carreira no Rio de Janeiro. O cantor mescla sertanejo, arrocha romântico, sofrência e piseiro.

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Antes de entrar ao vivo na Melhor do Brasil, Ícaro concedeu uma entrevista exclusiva ao O SÃO GONÇALO. O artista destacou que a experiência adquirida ao longo dos anos trouxe mais maturidade para sua vida pessoal e profissional.

Ícaro Moraes durante bate-papo com a equipe do O SÃO GONÇALO | Foto: Yuri Messias

“Muita maturidade. A experiência é sempre boa. A gente vai aprendendo, porque tudo na vida é questão de aprendizado. Hoje estou muito mais maduro, tanto na vida pessoal quanto na profissional, trabalhando com mais segurança”, disse.

O cantor também comentou a sua relação com o público. “Maravilhosa. Cada encontro é uma troca diferente. Quero agradecer demais aos meus fãs e dizer que amo vocês. Sem vocês, a gente não consegue fazer nada”, declarou.

Cantor destacou a importância dos fãs em sua carreira | Foto: Yuri Messias

Um dos destaques recentes de sua carreira é “Vombora”, música que ganhou espaço nas rádios e inspirou a criação de um festival com o mesmo nome. Durante a entrevista, ele contou que percebeu a força da canção ao se apresentar em um show na cidade de Cordeiro, na Região Serrana do Rio, quando viu o público cantar junto com ele.

“O público cantou a música e nos recebeu com o maior carinho. Ali percebemos que ela estava andando muito bem. Esse foi um termômetro, assim como aconteceu em outras cidades onde temos feito shows”, afirmou.

“O público cantou a música e nos recebeu com o maior carinho", comentou Ícaro ao falar sobre sucesso de “Vombora” | Foto: Yuri Messias

Ícaro explicou que as diferentes influências presentes em seu trabalho são resultado de sua formação na música. Antes de assumir os vocais, ele começou como baterista e também acumulou experiência tocando em bares. “Nossa raiz é a música sertaneja, mas fomos trazendo um pouco de cada coisa para o projeto novo, que é justamente ‘Vombora’. Os anos tocando nos barzinhos também me deram experiência dentro desses outros mercados”, explicou.

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Perguntado sobre com quem gostaria de fazer uma parceria musical, Ícaro brincou: “Uma parceria só é covardia”. “Sou muito fã do Alexandre Pires, do Victor e Leo, do Zezé, do Leonardo e do Gusttavo Lima. Venho acompanhando a evolução do Gusttavo desde o primeiro DVD que ele lançou”, finalizou.

Entrevista Mania com Ícaro Martins foi ao ar nesta quarta-feira (14) | Foto: Yuri Messias

O cantor revelou que prepara quatro DVDs inéditos, com músicas novas e releituras de sucessos conhecidos do público. Entre as canções presentes nos projetos estão “Temporal de Amor”, eternizada por Leandro e Leonardo, “Zuar e Beber” e “Convite de Casamento”, música gravada originalmente pela dupla Gian e Giovani. “Tem muita coisa nova chegando. São quatro DVDs inéditos, com muito material que estamos produzindo para vocês com o maior carinho”, adiantou.