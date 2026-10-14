Maricá promove ação pelo Dia das Crianças nos Conselhos Tutelares

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promoveu, nesta terça e quarta-feira (13 e 14/10), uma ação em celebração ao Dia das Crianças, com a distribuição de doces para crianças e adolescentes acompanhados pelo Conselho Tutelar 1.

A iniciativa buscou proporcionar momentos de acolhimento e integração aos assistidos pelo órgão. A conselheira tutelar Rosângela Nogueira destacou a importância da iniciativa.

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“É muito gratificante proporcionar esse momento às nossas crianças e adolescentes. Pequenos gestos fazem a diferença e reforçam a importância do acolhimento na rotina de cuidado com cada um deles”, afirmou.

Serviços

Maricá conta com dois Conselhos Tutelares vinculados à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, responsáveis por garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Conselho Tutelar 1 atende as regiões do Centro e Ponta Negra (1º e 2º distritos), enquanto o Conselho Tutelar 2 responde pela área de Inoã e Itaipuaçu (3º e 4º distritos).