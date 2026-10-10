Acidente na BR-393, no RJ, deixa cinco mortos e nove feridos

Cinco pessoas morreram neste sábado (10) em um acidente que ocorreu às 6h30 no km 252 da rodovia BR 393, em Barra do Piraí, no sul fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um menino, um homem e três mulheres.

Nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares. Uma criança de oito anos e uma mulher foram levadas pelos bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí. As demais foram encaminhadas à Santa Casa, no mesmo município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão tombou na pista e mais quatro automóveis se envolveram no acidente, o que provocou a interdição total da via, já liberada.

Às 9h20, os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens. Às 10h27 as equipes começaram operação para destombar a carreta.

A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio foi acionada. As investigações do acidente estão sendo feitas pela 88ª Delegacia.

Baixada

Segundo a PRF, uma pessoa morreu e a pista foi parcialmente interditada em um outro acidente, no km 173 da Rodovia BR 116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.