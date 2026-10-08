Procon-RJ lança cartilha para orientar consumidores sobre compra segura de brinquedos no Dia das Crianças

Um dos principais alertas da publicação é que nem sempre o menor preço representa a melhor escolha - Foto: Divulgação

Um dos principais alertas da publicação é que nem sempre o menor preço representa a melhor escolha - Foto: Divulgação

Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ lançam a cartilha “Presente Seguro, Criança Protegida”, com orientações para ajudar pais e responsáveis a fazer escolhas mais conscientes na hora de comprar brinquedos. O material chama a atenção para os riscos de produtos falsificados ou sem certificação e apresenta cuidados que podem evitar acidentes e prejuízos financeiros.

Um dos principais alertas da publicação é que nem sempre o menor preço representa a melhor escolha. Brinquedos falsificados ou sem certificação são vendidos geralmente com preços mais baratos e podem apresentar falhas de fabricação, peças que se desprendem com facilidade e materiais potencialmente tóxicos, colocando em risco a saúde e a segurança das crianças.

A cartilha destaca que todos os brinquedos destinados a crianças comercializados no Brasil devem apresentar o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro. A certificação é um dos principais pontos que devem ser observados pelo consumidor, assim como a indicação da faixa etária, a identificação do fabricante ou importador e a presença de informações em português.

Outro cuidado importante está relacionado às estratégias utilizadas para estimular compras por impulso. Expressões como “últimas unidades”, “oferta relâmpago” e “desconto de 80%” podem criar uma sensação de urgência e levar o consumidor a tomar decisões sem verificar a procedência do produto.

O material também alerta que a economia imediata pode resultar em prejuízos maiores. Além dos riscos à segurança, a ausência de identificação do fabricante, importador ou vendedor pode dificultar o acesso à garantia, à assistência técnica e à responsabilização em caso de problemas.

Confira sete cuidados antes de comprar brinquedos

Para facilitar a escolha, a cartilha apresenta o “Teste dos 7 itens”, uma lista de verificação que pode ser feita antes de finalizar a compra:

Verifique a procedência: confira se o vendedor é confiável e disponibiliza CNPJ e canais de contato.

Procure o selo do Inmetro: observe se o produto apresenta a identificação de conformidade.

Confira a faixa etária: escolha brinquedos adequados à idade da criança.

Leia as informações: verifique se o manual e as orientações da embalagem estão em português.

Compare os preços: desconfie de valores muito abaixo dos praticados no mercado.

Observe a embalagem: confira se está íntegra, lacrada e sem sinais de violação.

Exija a nota fiscal: o documento é importante para comprovar a compra e facilitar o exercício dos direitos do consumidor.

Com linguagem acessível e orientações práticas, a publicação busca incentivar o consumo consciente e reforçar que a segurança deve ser prioridade na escolha dos presentes.

A cartilha “Presente Seguro, Criança Protegida” integra as ações de orientação e educação para o consumo desenvolvidas pela SEDCON e pelo Procon-RJ.

Acesse a cartilha completa: https://drive.google.com/file/d/1WECa-zvX11yxY_7SeF_38cdd5qGyYYBu/view?usp=sharing