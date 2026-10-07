ONG Mulheres da Parada realizam 'Feira Rede Solidária' em São Gonçalo

O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos e consultoria para melhorar o trabalho e o faturamento dos empreendedores solidários de São Gonçalo e cidades vizinhas - Foto: Divulgação

O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos e consultoria para melhorar o trabalho e o faturamento dos empreendedores solidários de São Gonçalo e cidades vizinhas - Foto: Divulgação

Está sem opção para o fim de semana? Aí vai uma boa dica. Para celebrar a Primavera e o Dia das Crianças, acontece, no próximo domingo (11), a Feira Rede Solidária Mulheres da Parada, com empreendimentos coletivos de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, a partir das 9h. O evento terá muitos produtos artesanais e sustentáveis, gastronomia, música, artes plásticas, além de oficinas criativas para as crianças.

Os adultos que forem à feira poderão curtir também o som da cantora Rafaela Torres, do coletivo Ubuntu Beats; do coletivo Samba em Nome Delas, com Nilze Benedicto e Cris Percussa, além da poesia do coletivo Costurando Afetos.

Já o público infantil poderá participar de oficinas de música, com confecção de instrumentos a partir de materiais recicláveis; de pintura e mudas, além de contação de histórias.

“Queremos oferecer um domingo gostoso para as famílias passearem sem pressa, descobrir coisas novas, comer bem e ainda curtir música boa. E ainda descobrir quem transforma talento em trabalho com as próprias mãos em São Gonçalo”, disse a fundadora e diretora das Mulheres da Parada, Letícia da Hora.

A Rede Solidária das Mulheres da Parada é uma capacitação de empreendimentos coletivos que praticam o princípio da Economia Solidária e realizada com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária.

O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos e consultoria para melhorar o trabalho e o faturamento dos empreendedores solidários de São Gonçalo e cidades vizinhas.

Serviço

Feira Solidária Mulheres da Parada

Data: 11 de outubro (próximo domingo)

Horário: Das 9h às 17h

Local: Praça Zé Garoto, São Gonçalo

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