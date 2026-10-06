Forte São Mateus ganha iluminação especial na abertura do “Cabo Frio Celebra Rosa”

Além do acendimento da iluminação especial, a abertura terá uma programação cultural preparada para receber o público - Foto: Divulgação

Além do acendimento da iluminação especial, a abertura terá uma programação cultural preparada para receber o público - Foto: Divulgação

Um dos cenários mais simbólicos de Cabo Frio vai ganhar uma nova cor nessa terça-feira (06). O Forte São Mateus será iluminado de rosa para marcar a abertura do “Cabo Frio Celebra Rosa”, programação especial em alusão ao Outubro Rosa. O evento começa às 17h30, no Canto do Forte, e será aberto ao público.

A iluminação do monumento simboliza a adesão do município à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, levando a mensagem do Outubro Rosa a um dos espaços mais conhecidos e representativos de Cabo Frio.

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Além do acendimento da iluminação especial, a abertura terá uma programação cultural preparada para receber o público. Estão previstas apresentações da poetisa Jaqueline Brum; da cantora gospel Rose Santos, da Igreja Metodista Central; do Coral Amigas da Mama; do Coral Despertar; do Coral da Escola IGA; e do Balé Centro Cultural Passos Ballet.

A ação integra o “Cabo Frio Celebra Rosa”, iniciativa que reúne atividades ao longo do mês de outubro com foco na conscientização, no cuidado e na valorização da saúde da mulher. A programação é organizada pela Secretaria Municipal da Família e Juventude e contará com diferentes ações de mobilização no município.

Ao unir um dos patrimônios mais simbólicos de Cabo Frio à campanha, a proposta é também ampliar a visibilidade da mensagem do Outubro Rosa e chamar a atenção de moradores e visitantes para a importância do cuidado com a saúde.

SERVIÇO

Abertura do “Cabo Frio Celebra Rosa”

Data: terça-feira, 06 de outubro

Horário: a partir das 17h30

Local: Canto do Forte, Cabo Frio

Programação: iluminação especial do Forte São Mateus, apresentações de corais, poesia e balé

Entrada: gratuita