PF prende duas passageiras com emagrecedores trazidos do Paraguai em Aeroporto do Rio

Os medicamentos foram localizados em bagagens despachadas durante uma ação de rotina - Foto: Reprodução Polícia Federal

Os medicamentos foram localizados em bagagens despachadas durante uma ação de rotina - Foto: Reprodução Polícia Federal

Duas mulheres que transportavam medicamentos para emagrecimento trazidos do Paraguai foram presas em flagrante pela Polícia Federal no último sábado (3). As prisões ocorreram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, durante fiscalização de policiais da Deain, a Delegacia Especial da PF no Galeão.

A primeira detida, de 45 anos e natural de Aracaju, desembarcou pela manhã com 68 frascos de tirzepatida na bagagem. De acordo com a PF, ela tinha como destino a capital sergipana. Já no fim da noite, uma segunda passageira, de 48 anos, natural de Currais Novos (RN), foi flagrada com cerca de 50 frascos de substâncias variadas. Ela seguia para Natal.

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Os medicamentos foram localizados em bagagens despachadas durante uma ação de rotina. As passageiras não apresentaram a documentação exigida para importação regular e acabaram presas em flagrante.

Após a abordagem, as duas foram levadas à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde os flagrantes foram formalizados. Elas foram autuadas e vão responder pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro na Anvisa.