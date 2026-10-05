Prefeitura de Niterói decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Mário Martins

A Prefeitura de Niterói vai decretar luto oficial de três dias pelo falecimento de Mário Martins, no último sábado (3). Fundador do tradicional Caneco Gelado do Mário, no Centro da cidade, ele esteve à frente do estabelecimento durante décadas, tornou-se uma figura conhecida e querida pelos niteroienses e ajudou a transformar o bar em um dos pontos mais tradicionais da cidade. O decreto com o luto oficial de três dias, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves, será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6).

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O prefeito destacou a trajetória de Mário e sua relação com Niterói.

“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de meu querido amigo Mário, uma pessoa especial e que faz parte da história e da identidade de Niterói. À frente do Caneco Gelado do Mário durante tantas décadas, um dos restaurantes mais tradicionais da nossa cidade, ele construiu muito mais do que um negócio: criou um ponto de encontro de gerações de niteroienses, marcado pela amizade, pela alegria e pela forma carinhosa com que sempre recebeu a todos. Mário deixa sua marca e seu nome para sempre na memória afetiva de Niterói. Meu abraço e meus sentimentos à sua esposa, Sueli, à família, aos amigos, aos funcionários do Caneco e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, lamentou Rodrigo Neves.