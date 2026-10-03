São Gonçalo alerta para sífilis na campanha Outubro Verde

O mês de outubro também é verde na saúde. A Campanha Outubro Verde visa conscientizar e prevenir a sífilis, infecção sexualmente transmissível (IST). Todo terceiro sábado do mês é lembrado o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita – transmitida da gestante para o bebê. Por isso, o objetivo também é enfatizar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado em ambos os sexos e, principalmente, em gestantes.

Monique Gonzalez, coordenadora do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, chama a atenção para os diversos mitos sobre a doença e reforça que a descoberta precoce da infecção é essencial para o início do tratamento, que é muito simples, rápido e deve ser feito também pelos parceiros para que não haja retransmissão.

“A principal forma de transmissão da sífilis é pelo contato direto com as lesões durante relações sexuais sem preservativo, sejam elas vaginais, anais ou orais. A infecção também pode ser transmitida da gestante para o bebê durante a gravidez, podendo provocar a chamada sífilis congênita. Por isso, o diagnóstico é fundamental. O teste rápido para sífilis está disponível gratuitamente nas unidades de saúde. É um procedimento simples, sigiloso e o resultado sai em 20 minutos”, explicou Monique.

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Com o resultado positivo em mãos, o próximo passo é iniciar o tratamento com medicamento – totalmente gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Os profissionais de saúde fazem uma avaliação e o tempo de tratamento vai depender do estágio da doença. É importante que a pessoa diagnosticada siga corretamente o tratamento e as orientações. Durante a gestação, o tratamento adequado é ainda mais importante para evitar a transmissão da bactéria para o bebê e para reduzir os riscos para a mãe e a criança”, concluiu a coordenadora.





Sintomas

O primeiro sinal da doença é um cancro duro (lesão/ferida), que pode ser na boca (transmitida através do sexo oral), genitália ou ânus. Com um tempo, a ferida some. Depois de algumas semanas, aparece o segundo estágio da doença, chamada de sífilis secundária, que são lesões avermelhadas pelo corpo, mas principalmente na sola dos pés e palmas das mãos. Na forma latente, ela é silenciosa e sem sintomas.





Testes

Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, ou em qualquer unidade básica de saúde (com exceção da USF Neves), que têm os testes disponíveis, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h. O tratamento da sífilis é ofertado em 14 locais.

Para detectar a sífilis, basta um furo no dedo e o resultado sai em 20 minutos. Toda pessoa que tem vida sexual ativa e desprotegida precisa fazer os testes das ISTs, pelo menos, uma vez ao ano. A sífilis, quando não tratada, pode causar até a morte.