Durante esta semana, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem informações, por meio de mensagem enviada pela caixa postal do gov.br e pelo WhatsApp do Governo do Brasil, de como realizar a atualização da Prova de Vida. O aviso está sendo enviado para todos os cidadãos que estão com a comprovação de vida vencida ou prestes a vencer.

A mensagem enviada por meio do canal Gov.BR comunica o beneficiário sobre as formas de realização da prova de vida:

• comparecer a uma perícia médica do INSS;

• comparecer a uma agência do banco pagador do benefício;

• ir à tela “Serviços” e “Prova de Vida” no aplicativo Meu INSS;

• votar nas eleições;

• atualizar o CadÚnico.

O voto eleitoral, uma das opções citadas, é computado através da integração dos sistemas da Previdência Social e da Justiça Eleitoral. Desde 2022, com a Portaria INSS nº 1.408, a votação nas eleições é um dos critérios de comprovação de vida. Os dados dos votos passaram a ser computados nos sistemas do INSS na eleição de 2024.

INSS alerta cidadãos sobre realização da Prova de Vida | Foto: Divulgação

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A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada da conta do Governo do Brasil no WhatsApp e, também, pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br.

Em hipótese alguma será pedido algum dado do cidadão ou enviado link direcionando para uma suposta regularização da Prova de Vida.

Cuidado com golpes! É preciso desconfiar de qualquer mensagem recebida fora dos canais oficiais do Governo ou do INSS que solicite acesso para verificar saldos ou atualizar dados, por exemplo.

O Governo do Brasil não realiza atendimentos, solicita dados pessoais (como CPF e endereço) nem realiza cobranças ou pedidos de pagamento via WhatsApp.

Prova de Vida

A Prova de Vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. O INSS faz uma busca ativa e envia comunicados e alertas ao segurado que precisa realizar esse processo.

Para verificar se sua comprovação de vida está atualizada, basta acessar o Meu INSS. A consulta é feita por meio do serviço “Prova de Vida”.

Se a situação estiver regularizada, a data da última prova de vida aparecerá. A verificação também pode ser realizada pela Central de Teleatendimento 135, de segunda à sábado, das 7h às 22h.