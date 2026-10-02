Prefeitura anuncia reabertura comercial do Cine Odeon na abertura do Festival do Rio

A reabertura comercial do Cine Odeon, faz parte do programa “Reviver Cinema”, da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme - Foto: Divulgação

A reabertura comercial do Cine Odeon, faz parte do programa “Reviver Cinema”, da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme - Foto: Divulgação

O Secretário Municipal de Cultura, Lucas Padilha, anunciou a reabertura comercial do Cine Odeon, dentro do programa “Reviver Cinema”, iniciativa da Prefeitura para recuperar e modernizar salas de cinema de rua do município.

O anúncio foi realizado ontem, (01) na cerimônia de abertura da 28ª edição do Festival do Rio, no Cine Odeon, que completa um século de existência, na Cinelândia. Na abertura, o Secretário estava ao lado do Diretor-Presidente da RioFilme, Leonardo Edde, que também falou sobre as novidades do programa para o circuito de cinemas de rua da cidade, que se estenderá até as zonas norte e oeste nas próximas fases. O Festival do Rio é um dos maiores eventos de audiovisual da América Latina, conta por mais um ano com o apoio especial da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, e ocorre, na cidade, até o dia 11 de outubro.

A reabertura comercial do Cine Odeon, faz parte do programa “Reviver Cinema”, da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, voltado à recuperação, modernização e reabertura de antigos cinemas, especialmente em territórios com menor oferta de infraestrutura cultural nas zonas Norte e Oeste. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura, fortalecer a economia local e contribuir para a requalificação urbana.

O programa é resultado de um mapeamento realizado pela RioFilme e parte do reconhecimento dos cinemas de bairro como equipamentos estratégicos para o desenvolvimento dos territórios, capazes de estimular a circulação de pessoas, dinamizar o comércio, qualificar os espaços públicos e fortalecer os vínculos das comunidades.

Além das salas de exibição, os projetos poderão incorporar teatros, espaços para exposições e eventos, áreas de convivência, gastronomia e serviços. Cada intervenção será desenvolvida de acordo com as características do território, integrando cultura, desenvolvimento urbano e dinamização econômica local.

Programa estruturado em três fases

O “Reviver Cinema” está organizado em três fases de implementação. A primeira contempla três projetos com entrega prevista ainda este ano. Em Santa Teresa, o Cine Santa receberá uma segunda sala de exibição, com 50 novos lugares, além de um espaço para convivência e eventos.

No Complexo do Alemão, o CineCarioca Nova Brasília passou por ampla modernização, com nova tela, projetor e sistema de som de última geração, renovação dos equipamentos do foyer e requalificação da praça do entorno. O equipamento, que permaneceu aberto durante as obras, será reinaugurado durante o Festival do Rio, no sábado, 10 de outubro, com a exibição do filme Nosso Sonho, de Eduardo Albergaria.

A segunda fase, em desenvolvimento, reúne três projetos estruturantes já chancelados pela Prefeitura: o Cine Matilde, em Bangu, com capacidade para 470 lugares, distribuídos entre duas salas de cinema e um teatro; o Cine Vaz Lobo, com uma sala de 250 lugares; e o Cine Costinha, no Cachambi, com duas salas e capacidade total para 266 espectadores.

A terceira fase está em etapa de mapeamento e identificação de outros antigos cinemas que poderão integrar o programa e receber intervenções de recuperação e modernização. Levantamento realizado pela RioFilme identificou atualmente 38 cinemas em atividade na cidade, com um total de 207 salas.

RioFilme abre inscrições para nova fase do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca a partir de 05.10

A outra boa notícia para o setor é a abertura das inscrições para os editais da terceira fase do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca, que nesta etapa está investindo R$100 milhões nos editais de:

Coprodução Internacional, lançado pela primeira vez pela RioFilme, ele vai investir R$15 milhões em no mínimo quatro projetos.

Complementação ou Produção de Longa-metragem de Ficção e Animação – Investimento de R$52 milhões em no mínimo 20 projetos.

Complementação ou Produção de série: Ficção e Animação – Investimento de R$10 milhões em no mínimo três projetos.

Complementação ou Produção de Documentário para Cinema,TV/Streaming – Investimento de R$12 milhões em no mínimo 12 projetos.

Desenvolvimento de Projetos para Cinema, TV ou Streaming – Investimento de R$5 milhões em 20 projetos.

Distribuição de Longas-metragens – Investimento de R$6 milhões em no mínimo 12 projetos.

Todos eles contam com recursos federais provenientes da 2ª edição do Acordo Regional entre a Prefeitura do Rio, o Ministério da Cultura, Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual. O detalhamento dos editais será tema de um dos painéis da programação da RioFilme no RioMarket. As inscrições serão abertas a partir da próxima segunda-feira (05.10)

RioFilme no RioMarket

Por mais um ano, a RioFilme traz uma intensa agenda no RioMarket, espaço do Festival do Rio dedicado ao mercado, que ocupa o Armazém da Utopia, na Gamboa, durante todo o evento.

O detalhamento da terceira fase do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca acontecerá na mesa: “RioFilme apresenta: 3ª Etapa do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2026, Arranjo Regional RioFilme/FSA”, com a apresentação de todos os detalhes e linhas dos editais.

Além do Programa de Fomento, a RioFilme traz outros temas em destaque na programação do RioMarket , entre eles “Rio Joga Junto: O estado da arte da política municipal para jogos eletrônicos”, que contará com a presença do CEO da Powell Group, empresa global da área de games , que se destaca no mercado como consultora, financiadora e distribuidora de jogos independentes. Durante o encontro será assinado um Acordo de Cooperação Técnica entrea RioFilme e o Powell Group. A parceria visa, de forma pioneira, a criação do edital Rio Invest Games, que contará com investimento público e privado entre a RioFilme e a empresa chinesa. Cada um dos parceiros investirá 50% dos recursos, a previsão é que o edital seja lançado em 2027.

Entre as atividades da RioFilme no RioMarket se destaca também o “Encontro da Rede Intermunicipal da Indústria Audiovisual Fluminense” . Promovido pela RioFilme, o Encontro dá continuidade à articulação entre municípios fluminenses para fortalecer a indústria audiovisual no estado. Reúne gestores e representantes municipais para compartilhar experiências e discutir políticas públicas, investimentos, formação profissional e oportunidades de cooperação, considerando as vocações e necessidades de cada território. A iniciativa busca apoiar a estruturação do setor nos municípios e construir ações conjuntas que ampliem a capacidade de produção, a geração de emprego e renda e o acesso da população ao audiovisual.

Para conhecer todos os painéis e atividades da programação da RioFilme no RioMarket, visite o site do evento em riomarket.com.br.

RioFilme tem 17 filmes parceiros selecionados pela Premiere Brasil

Por mais um ano, a Prefeitura, por meio da RioFilme, tem uma presença expressiva como parceira de boa parte dos filmes selecionados pela Premiere Brasil do Festival do Rio. São 17 produções entre curtas e longas-metragens, da mostra que é destaque da programação do evento.

Entre os filmes parceiros, 100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha, terá sua pré-estreia na sessão de gala do Encerramento da Premiere. O longa, que é uma cinebiografia do navegador Amyr Klink, é apoiado pela RioFilme por meio do edital de Cash Rebate.

Além deste, a RioFilme é parceira dos filmes: Diário do Fogo, de Maju Paiva e Bernardo Florim; Funk, de Aly Muritiba; Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo; O Deserto de Luíza, de Alan Minas; Turma 101, de Wagner Novais; Cansei de ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades; Flora e Airto, o som revolucionário, de Jom Tob Azulay; Mr. Wonderful, de Susanna Lira; Taísa Machado – em estado de encontro, de Milena Manfredini; Vozes da Sua Cabeça, de Douglas Duarte; Overman, de Tomás Portela; Medley, de Ana Luísa Azevedo; Cinderela do Samba, de Magda Domingues; Esperança de Marcelo Correa e Amora Moreira; Baile das Luzes, de Vincent Roseblatt e Revelação, de Gabriela Gaia.