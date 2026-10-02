Dois jovens morrem e policial fica ferido em acidentes na Avenida Brasil

Dois jovens morreram após o carro em que estavam bater em um poste na Avenida Brasil, próximo à Avenida Coração Selvagem, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (2). Durante o atendimento da ocorrência, um caminhão atingiu uma viatura da Polícia Militar e deixou um agente ferido. A pista permanece parcialmente interditada, com trânsito lento na região.

O acidente aconteceu por volta das 2h20, no sentido Centro. Com a força da batida, o veículo ficou completamente destruído e os dois ocupantes morreram no local.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas encontraram as duas vítimas já sem vida ao chegarem ao local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Até o momento, as identidades não foram divulgadas.

Agentes da Polícia Civil também estiveram na Avenida Brasil para realizar a perícia. O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.

Além dos bombeiros, equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz), da Polícia Militar e da Polícia Civil atuaram no atendimento.

Por volta das 4h, enquanto equipes ainda trabalhavam no local do primeiro acidente, uma viatura do Regimento de Polícia Montada (RPMont), que fazia o isolamento da área, foi atingida por um caminhão. Um policial ficou ferido na colisão.

O militar sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros. Em seguida foi encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria. A Polícia Militar informou que o policial já recebeu alta e a ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).