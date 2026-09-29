Vacina contra HPV: jovens de 15 a 19 anos têm até dezembro para se imunizar - Foto: Divulgação

Vacina contra HPV: jovens de 15 a 19 anos têm até dezembro para se imunizar - Foto: Divulgação

Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV ou não possuem registro da imunização têm até 31 de dezembro de 2026 para se vacinar gratuitamente pelo SUS. A iniciativa do Ministério da Saúde busca alcançar quem ficou sem a proteção na idade recomendada.

“Quando falamos da vacina contra o HPV, estamos falando de prevenção de câncer. É uma proteção que começa cedo, antes que doenças relacionadas ao vírus possam aparecer. Quem perdeu a vacinação na idade recomendada tem agora uma oportunidade de colocar esse cuidado em dia”, afirma Roberto Rangel, médico de Família e Comunidade e presidente da RioSaúde.

O prazo vale para a estratégia de resgate dos jovens de 15 a 19 anos. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, a vacina continua disponível no calendário de rotina do SUS, em dose única. O resgate também prevê uma dose, mas grupos especiais, como pessoas com imunossupressão, seguem esquemas próprios, avaliados pela equipe de saúde.

Proteção também é para os meninos

O HPV é transmitido principalmente pelo contato sexual e pode afetar homens e mulheres. Alguns tipos provocam verrugas genitais; outros estão associados a cânceres de colo do útero, ânus, pênis e garganta. A infecção frequentemente não apresenta sintomas.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 19.310 novos casos de câncer do colo do útero por ano entre 2026 e 2028. A doença está relacionada à infecção persistente por tipos de HPV capazes de provocar alterações nas células.

A vacina oferecida pelo SUS protege contra quatro tipos do vírus. Ela previne infecções, mas não trata aquelas já existentes nem substitui o rastreamento do câncer do colo do útero na idade indicada. O uso de preservativos também permanece importante, embora não ofereça proteção completa contra o HPV.

“Os meninos também precisam dessa proteção. Levar informação às famílias, envolver as escolas e conferir a situação vacinal nas consultas são medidas que ajudam a alcançar quem ainda não se vacinou”, destaca Rangel.

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Onde se vacinar

As doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e em outros pontos de vacinação do SUS. A situação vacinal pode ser consultada na caderneta ou no aplicativo Meu SUS Digital. Quem não encontrar o registro deve procurar uma unidade para orientação.

Na cidade do Rio, a população pode buscar as clínicas da família, os centros municipais de saúde e os Super Centros Cariocas de Vacinação. A orientação é levar um documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.