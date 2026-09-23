Moradores denunciam desperdício de água de tubulação subterrânea na Avenida Presidente Kennedy, em São Gonçalo

O rompimento de uma tubulação embaixo de uma calçada faz jorrar água limpa e tratada há três semanas, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo e a 100 metros da central de atendimento da Águas do Rio.





A concessionária Águas do Rio informou que enviara uma equipe até quinta-feira (24), para solucionar o problema Divulgação

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O vazamento é junto a pista do MUVI, que apresenta rachaduras e risco de afundamento. ''Será que nenhuma autoridade passa por aqui? O problema é no centro da cidade, na cara de todo mundo e o desperdício é enorme.'' relatou um morador da região.

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A concessionária Águas do Rio informou que enviara uma equipe até quinta-feira (24), para solucionar o problema.