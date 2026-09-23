Teatro Mário Lago terá dois eventos no fim de semana em Saquarema, um deles com entrada gratuita

Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam - Foto: Divulgação

Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público, no fim de semana, dois eventos: Na sexta-feira, dia 25, será apresentado o II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida. Já no domingo, dia 27 será a vez do longa-metragem de animação “O Menino e o Mundo”, do Cineclube Cinemarés.

II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida

O II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida é uma iniciativa educativa, científica, cultural e de conscientização que tem como propósito promover um espaço de diálogo, formação, acolhimento e reflexão sobre saúde mental, inclusão, neurodiversidade e qualidade de vida.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira edição, o simpósio amplia sua proposta por meio de uma programação com aproximadamente 3 horas de duração, reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes, famílias, mães atípicas e demais interessados na promoção da saúde mental, da inclusão e do desenvolvimento humano. Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam, reconhecendo os desafios enfrentados por mães atípicas, familiares, profissionais da saúde e da educação, que diariamente acolhem, orientam, acompanham e transformam vidas.

A proposta busca incentivar a prevenção, o acolhimento, a informação de qualidade e a construção de redes de apoio, fortalecendo ações voltadas ao cuidado emocional, ao bem-estar e à inclusão.

A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público, proporcionando acesso ao conhecimento, troca de experiências e reflexão sobre práticas que promovam qualidade de vida e inclusão.

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Temas abordados

*Saúde mental das mães atípicas e prevenção do burnout nos profissionais da saúde e da educação;

*Ansiedade em tempos de incertezas: diálogo, acolhimento e estratégias para enfrentar a preocupação e o medo do futuro;

*Comportamento suicida em adolescentes neurodivergentes: prevenção, avaliação e manejo clínico;

*Epilepsia, autismo, neurodivergência e saúde mental: desafios, estigmas e inclusão;

*Empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio;

*Inclusão, respeito às diferenças e promoção da qualidade de vida.

No final do evento, será realizada uma mesa de debate com perguntas abertas ao público, promovendo um espaço de diálogo entre participantes e palestrantes, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências.

O II Simpósio Além do Diagnóstico reafirma seu compromisso com a disseminação de informações, a valorização da saúde mental, o combate ao preconceito e a promoção da inclusão, ampliando o olhar da sociedade para as necessidades das pessoas neurodivergentes, de suas famílias e dos profissionais envolvidos em seus processos de cuidado, educação e assistência.

Mais do que discutir diagnósticos, o simpósio convida cada participante a refletir sobre o ser humano em sua integralidade, promovendo conhecimento, prevenção, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio.

Tema norteador: Cuidar da mente é cultivar vidas. Inclusão é o caminho, empatia é o nosso propósito.

O II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida será realizado na sexta-feira, a partir das 18h30, com 3 horas de duração e a classificação indicativa é livre.

O evento contará com a participação de 4 palestrantes e os ingressos podem ser obtidos no Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/ii-simposio-alem-do-diagnostico/3518395, por R$60,00, R$30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00, promocional.

FICHA TÉCNICA

1. Jéssica Bernardes da Conceição da Rocha de

Jesus - Proponente e Coordenadora-geral

2. Deborah Ribeiro - Organizador

3. João Gabriel de Oliveira - Organizador

4. Kate Orsini Gallo - Palestrante

5. Laryssa Cunha - Psicóloga Palestrante

6. Luma Balbi - Psicóloga Palestrante

7. Paulo Roberto Pereira - Professor Palestrante

”O Menino e o Mundo”

Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias seguintes são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

A classificação é livre e o longa-metragem brasileiro foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação, abordando questões do mundo moderno, polêmicas sociais e políticas sob o olhar sensível de uma criança.

O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.

As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema, com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.

O evento estará aberto ao público no domingo, às 15h, e o tempo de duração é 2h30. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

FICHA TÉCNICA

1. Luana Paschoa - Curadoria, produção, divulgação,

exibição e apresentação

2. Juliana Ferreira - Curadoria, produção e divulgação

3. Jaques Lucas Cavalcanti - Curadoria, produção, divulgação e exibição.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.