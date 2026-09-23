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Teatro Mário Lago terá dois eventos no fim de semana em Saquarema, um deles com entrada gratuita

A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público

relogio min de leitura | Redação
Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam
Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam -

O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público, no fim de semana, dois eventos: Na sexta-feira, dia 25, será apresentado o II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida. Já no domingo, dia 27 será a vez do longa-metragem de animação “O Menino e o Mundo”, do Cineclube Cinemarés.

II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida

O II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida é uma iniciativa educativa, científica, cultural e de conscientização que tem como propósito promover um espaço de diálogo, formação, acolhimento e reflexão sobre saúde mental, inclusão, neurodiversidade e qualidade de vida.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira edição, o simpósio amplia sua proposta por meio de uma programação com aproximadamente 3 horas de duração, reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes, famílias, mães atípicas e demais interessados na promoção da saúde mental, da inclusão e do desenvolvimento humano. Nesta edição, o evento tem como eixo central o cuidado com a saúde mental e a valorização daqueles que cuidam, reconhecendo os desafios enfrentados por mães atípicas, familiares, profissionais da saúde e da educação, que diariamente acolhem, orientam, acompanham e transformam vidas.

A proposta busca incentivar a prevenção, o acolhimento, a informação de qualidade e a construção de redes de apoio, fortalecendo ações voltadas ao cuidado emocional, ao bem-estar e à inclusão.

A programação será composta por palestras, momento de acolhimento, mesa de debate e interação com o público, proporcionando acesso ao conhecimento, troca de experiências e reflexão sobre práticas que promovam qualidade de vida e inclusão. 

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Temas abordados

*Saúde mental das mães atípicas e prevenção do burnout nos profissionais da saúde e da educação;

*Ansiedade em tempos de incertezas: diálogo, acolhimento e estratégias para enfrentar a preocupação e o medo do futuro;

*Comportamento suicida em adolescentes neurodivergentes: prevenção, avaliação e manejo clínico;

*Epilepsia, autismo, neurodivergência e saúde mental: desafios, estigmas e inclusão;

*Empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio;

*Inclusão, respeito às diferenças e promoção da qualidade de vida.

No final do evento, será realizada uma mesa de debate com perguntas abertas ao público, promovendo um espaço de diálogo entre participantes e palestrantes, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências.

O II Simpósio Além do Diagnóstico reafirma seu compromisso com a disseminação de informações, a valorização da saúde mental, o combate ao preconceito e a promoção da inclusão, ampliando o olhar da sociedade para as necessidades das pessoas neurodivergentes, de suas famílias e dos profissionais envolvidos em seus processos de cuidado, educação e assistência.

Mais do que discutir diagnósticos, o simpósio convida cada participante a refletir sobre o ser humano em sua integralidade, promovendo conhecimento, prevenção, empatia, acolhimento e fortalecimento das redes de apoio.

Tema norteador: Cuidar da mente é cultivar vidas. Inclusão é o caminho, empatia é o nosso propósito.

O II Simpósio Além do Diagnóstico – Saúde Mental, Inclusão e Neurodiversidade: Cuidar de Quem Cuida será realizado na sexta-feira, a partir das 18h30, com 3 horas de duração e a classificação indicativa é livre.

O evento contará com a participação de 4 palestrantes e os ingressos podem ser obtidos no Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/ii-simposio-alem-do-diagnostico/3518395, por R$60,00, R$30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00, promocional.

Imagem ilustrativa da imagem Teatro Mário Lago terá dois eventos no fim de semana em Saquarema, um deles com entrada gratuita

FICHA TÉCNICA

1. Jéssica Bernardes da Conceição da Rocha de

Jesus - Proponente e Coordenadora-geral

2. Deborah Ribeiro - Organizador

3. João Gabriel de Oliveira - Organizador

4. Kate Orsini Gallo - Palestrante

5. Laryssa Cunha - Psicóloga Palestrante

6. Luma Balbi - Psicóloga Palestrante

7. Paulo Roberto Pereira - Professor Palestrante

”O Menino e o Mundo”

Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias seguintes são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

A classificação é livre e o longa-metragem brasileiro foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação, abordando questões do mundo moderno, polêmicas sociais e políticas sob o olhar sensível de uma criança.

O Cineclube Cinemarés é uma iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema dedicada à difusão da produção audiovisual brasileira, latino-americana, africana e asiática. Com foco em obras que estão fora do circuito comercial, as sessões são sempre seguidas por rodas de conversa e debates. Mais do que exibir filmes, o projeto busca estimular o pensamento crítico e formar novas plateias na região. O Cinemarés atua firmemente na democratização do acesso à cultura, no empoderamento cidadão e na salvaguarda da memória, valorizando as tradições e a identidade local de Saquarema.

Imagem ilustrativa da imagem Teatro Mário Lago terá dois eventos no fim de semana em Saquarema, um deles com entrada gratuita

As exibições são gratuitas e abertas a toda a comunidade, reafirmando o compromisso do Núcleo de Cinema de Saquarema, com a descentralização cultural e a formação humana por meio da arte.

O evento estará aberto ao público no domingo, às 15h, e o tempo de duração é 2h30. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

Imagem ilustrativa da imagem Teatro Mário Lago terá dois eventos no fim de semana em Saquarema, um deles com entrada gratuita

FICHA TÉCNICA

1. Luana Paschoa - Curadoria, produção, divulgação,

exibição e apresentação

2. Juliana Ferreira - Curadoria, produção e divulgação

3. Jaques Lucas Cavalcanti - Curadoria, produção, divulgação e exibição.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.

Tags:

Educação Neurodiversidade

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