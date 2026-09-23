Kits do 2º Passeio Ciclístico do MUVI estão sendo entregues no bairro Camarão

A concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, no Alcântara - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, no Alcântara - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

No próximo domingo (27), a partir das 7h, será realizado o 2º Passeio Ciclístico do MUVI. A segunda edição do evento esportivo acontecerá entre Alcântara e o Centro de São Gonçalo. Os inscritos devem retirar seus kits no Clube Embaixadores, no Camarão, até a próxima sexta-feira (25).

O passeio é uma organização da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo e tem como intuito incentivar a prática de atividades físicas e o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Assim como na primeira edição, o passeio também valoriza o novo trajeto do MUVI, maior projeto de mobilidade urbana realizado na cidade, e os painéis artísticos do projeto Cidade Ilustrada.

A concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em Alcântara. O passeio seguirá pela ciclovia do MUVI, pela Avenida Novos Rumos e Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro, totalizando 4,3 km.

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Os kits devem ser retirados até a próxima sexta-feira (25), das 10h às 17h, na sede da secretaria, localizada no Clube Embaixadores. Os participantes devem levar um documento de identidade. É permitido a retirada do kit por um terceiro, desde que o mesmo também leve uma foto do documento do inscrito.

O Clube Embaixadores fica na Rua Maria Fonseca, nº 60, no Camarão.