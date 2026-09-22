Procon inicia mutirão de dívidas no campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira

Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas do Procon-RJ acontece em Niterói de 22 a 24 de setembro na faculdade Universo - Foto: Luiz Fernando Andrade

Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas do Procon-RJ acontece em Niterói de 22 a 24 de setembro na faculdade Universo - Foto: Luiz Fernando Andrade

O Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas do Procon-RJ, em Niterói, começou nesta terça-feira (22) e vai até quinta (24) na Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), localizado na Rua Marechal Deodoro, 217/263, Bloco A, Centro. A distribuição de senhas para o atendimento acontece das 9h às 14h.

Para a renegociação das dívidas, é necessário levar um documento oficial com foto, CPF, e se possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes da dívida. Mais detalhes e a lista de empresas participantes podem ser conferidos no site oficial do Mutirão do Consumidor.

No Campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira, a triagem ajuda a endereçar o cliente para o guichê da empresa que ele deseja renegociar a dívida. Juliana Diniz, de 25 anos, é uma das responsáveis por esse primeiro atendimento e contou como funciona. "Aqui, nesse primeiro momento, a gente abre a dívida do cliente e vê qual empresa ele precisa negociar. Então, encaminhamos ele para o local correto. Os descontos podem ser bons, então o cliente pode sair daqui com a dívida quase zerada."

"Nesse primeiro dia, o movimento foi até baixo. Atendemos cerca de umas 50 pessoas. Mas a gente tá com a expectativa que mais pessoas venham nos próximos dias. Trabalhamos com um número que pode ultrapassar 200 pessoas", completou Juliana.

Inácio Cesár, de 58 anos, esteve no local para renegociar duas dívidas. Porém, ele chegou um pouco depois do encerramento das entregas de senhas. Ele pretende voltar nos próximos dias para resolver suas pendências.

"Eu tenho uma dívida com dois cartões de crédito. Disseram que o desconto pode chegar até 99%. É uma boa oportunidade. Eu já tinha feito o acordo pelo Serasa, mas quando eu soube que ia ter esse encontro aqui, na Faculdade Universo, eu resolvi vir. De repente o desconto é melhor", contou o porteiro.

O atendimento segue nesta quarta e quinta-feira e promete ter mais interessados. Vale lembrar que é importante chegar cedo para garantir uma senha de atendimento.