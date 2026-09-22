João Gomes será a principal atração do Réveillon de Niterói

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, essa será a melhor festa da virada da cidade - Foto: Divulgação

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, essa será a melhor festa da virada da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura confirmou João Gomes como a principal atração do Réveillon da cidade. O cantor, um dos maiores nomes da nova geração da música brasileira, encerra uma noite que também terá Alceu Valença, a bateria da Unidos do Viradouro e a Orquestra do Programa Aprendiz Musical.

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, essa será a melhor festa da virada da cidade. “O Réveillon de Niterói será o melhor da nossa história, preparado para a juventude e para as famílias, em um clima de muita paz, celebração e confraternização”, destacou Rodrigo Neves.

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A programação começa com a apresentação da Orquestra do Programa Aprendiz Musical, reunindo jovens músicos de Niterói. Em seguida, Alceu Valença sobe ao palco levando ao público grandes sucessos de sua carreira.

Na sequência, é a vez da bateria da Unidos do Viradouro colocar o samba no centro da festa e embalar o público na chegada do novo ano. À meia-noite, a tradicional queima de fogos marca a chegada de 2027. Logo depois, João Gomes assume o palco para encerrar a noite com seus sucessos, levando ao Réveillon de Niterói o forró e o piseiro, que o transformaram em um dos principais artistas de sua geração.