Curta na Praça Municípios: Paraíba do Sul recebe festival gratuito de cinema para toda família

A mostra exibirá 16 filmes ao longo dos dois dias, com expectativa de público total de 1.600 pessoas por final de semana - Foto: Divulgação/Raquel Morais

A mostra exibirá 16 filmes ao longo dos dois dias, com expectativa de público total de 1.600 pessoas por final de semana - Foto: Divulgação/Raquel Morais

Famílias de Paraíba do Sul já podem anotar no calendário um programa cultural, antenado e com entrada franca, para toda a família. Nos dias 25 e 26 de setembro, a Praça Marquês de São João Marcos, em Paraíba do Sul, recebe o festival de curtas-metragens ‘Curta Na Praça Municípios’, com sessões às 18h30 e 20h. A mostra exibirá 16 filmes ao longo dos dois dias, com expectativa de público total de 1.600 pessoas por final de semana, além de oferecer pipoca, refrigerante, roda de conversa após as exibições e sorteio de brindes.

Os filmes nacionais selecionados que compõem a programação são representativos de todas as regiões do Brasil. Dia 25/09, às 18h30, serão exibidos os seguintes filmes: ‘Meu Nome é Maalum’, que trata do bullying através de uma narrativa lúdica e educativa, ‘Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari’, que mergulha na fantasia de uma criança, com base no folclore amazônico, ‘Sobre Amizade e Bicicletas’, que aborda o assunto capacitismo e bullying com leveza e humor e “Rua Dinorá’ que trata de uma menina que explora seu território, seu bairro de origem.

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Já a sessão das 20h contará com os seguintes títulos: 'Céu de Fumaça', que mostra os impactos da crise do clima e das queimadas vistos e narrados por crianças de várias regiões do Brasil, 'Memória de Pivete', que retrata a infância periférica durante a Copa do Mundo de 2006 e o sonho das crianças em serem jogadores, 'Floresta Curumim', que mostra a relação íntima entre crianças de comunidades ribeirinhas e a biodiversidade amazônica, em contraponto com os habitante da cidade e ‘Intervalo’, que aborda a relação entre o porteiro de um prédio e seu filho, que ficam trancados em um terraço durante um jogo de futebol e são ignorados pelos moradores.

No sábado, dia 26/09, a primeira sessão das 18h30, terá exibição dos filmes: ‘Lé com Cré’, animação que apresenta reflexões das crianças sobre temas como dinheiro, medo e questões de gênero, ‘Os Causos da Bisavó’, que fala sobre medos e assombrações, ‘Celaticomus’, que ganhou como melhor Curta-Metragem de Animação no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte e mostra que até um monstro pode ser tocado pela arte e pela literatura; e ‘Dela’, que reforça o combate ao racismo desde a infância, onde a menina passa a conhecer e se orgulhar da origem de seu nome.

Nos dias 25 e 26 de setembro, a Praça Marquês de São João Marcos, em Paraíba do Sul, recebe o festival de curtas-metragens ‘Curta Na Praça Municípios’, com sessões às 18h30 e 20h | Foto: Divulgação/Raquel Morais

Na sessão das 20h será vez de ‘Lily’s Hair’, musical que trata de uma menina em busca de sua identidade negra, desafiando a pressão estética que a sociedade impõe, ‘O Véu de Amani’, sobre emigração, que amplia a discussão para as questões étnicas e religiosas e sobre as diferenças culturais entre refugiados e cidadãos locais, ‘Guri’, que expõe temas como bullying e superação, propondo uma reflexão sobre a diferença entre racismo e bullying e ‘O Homem que Virou Meme”, sátira que trata do tema tecnologia, internet e narra a história de Julio, que tem sua vida transformada pela exposição digital.

Curtas-metragens são produções audiovisuais de menor duração em comparação aos longas. Apresentam histórias que despertam o interesse do público ao trazer novas perspectivas e temas variados, oferecendo uma programação acessível e atrativa para toda a família.

O projeto tem Patrocínio da Light, realização da Associação Caminho da Cultura, Apoio do Instituto Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A Praça Marquês de São João Marcos fica na Rua XV de Novembro – Vila Nicolau Melick – Paraíba do Sul.