São Gonçalo Fest 2026: arena de shows completamente lotada no domingo

Neste domingo (20), o São Gonçalo Fest 2026 recebeu o maior público da sua história, com estimativa de mais de 60 mil pessoas. O festival gratuito contou com as apresentações do cantor Ferrugem e da dupla Matheus e Kauan, na Arena São Gonçalo, em Alcântara. O evento também contou com a participação do grupo Vem pro Meu Ritmo e de um DJ. O festival será encerrado nesta segunda-feira (21), com shows gospel dos artistas Sara Moraes, Lukas Agustinho e Aline Barros.

A primeira apresentação da noite ficou por conta do grupo gonçalense Vem pro Meu Ritmo, que elevou a energia do público com muito pagode. Mais tarde, foi a vez do aguardado show de Ferrugem, que cantou sucessos como ‘Modo Absurdo’, ‘Climatizar’ e ‘Som do Tambor’.

“Estar aqui é maravilhoso. São Gonçalo é uma cidade que respira samba e é sempre uma alegria cantar para um lugar que tem tantos artistas bons”, contou Ferrugem.

Para fechar as grandes atrações do domingo, a dupla Matheus e Kauan se apresentou pela primeira vez na Arena São Gonçalo. Os consagrados cantores da música sertaneja emocionaram o público com suas canções de amor, como ‘Que Sorte a Nossa’, ‘Nosso Santo Bateu’ e ‘Ao Vivo e a Cores’.

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“Aqui é uma cidade que revela diversos artistas, então é uma grande responsabilidade cantar para esse povo bacana e trabalhador. Espero que seja uma noite que fique marcada no coração de todos!”, afirmou o cantor Kauan.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente, ao lado da primeira-dama Marinete Ruas. “A edição de hoje superou as expectativas. Fico muito feliz em apoiar esse evento e ver a população de São Gonçalo tão animada e ansiosa para ver seus ídolos da música”, disse o prefeito.

A moradora do Coelho, Thamires Rosario, de 18 anos, contou o que achou do SG Fest.

“É a primeira vez que venho ao evento e amei as atrações. Estava esperando pela dupla Matheus e Kauan, pois gosto bastante e nunca tinha assistido a eles, então amei a oportunidade de vê-los de forma gratuita”, disse.

Sobre o evento

O São Gonçalo Fest é uma realização da Dual Produções e conta com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo. O festival conta com uma grande estrutura para receber mais de dez shows e praça de alimentação com venda de comidas e bebidas. Agentes da Guarda Municipal e de trânsito também estarão à disposição para manter a segurança do público.

O evento também conta com posto médico e aguadeiros da concessionária Águas do Rio.

Os portões da Arena São Gonçalo serão abertos às 18h. O festival é aberto ao público; menores devem estar acompanhados dos responsáveis legais.

A Arena fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em Alcântara, próximo ao Atacadão.