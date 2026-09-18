Sol aparece, mas ainda não é hora de guardar o casaco

Após um longo período de frio e dias chuvosos, o Climatempo anuncia previsão para o fim de semana, com temperaturas mais amenas. Porém, ainda é cedo para guardar o casaco e o guarda chuva, itens que foram necessários quase o mês todo, porque apesar do clima mais agradável, existe a possibilidade de temporais, segundo a meteorologia.

O sábado (19) será de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado, excelente para quem gosta de praticar atividades ao ar livre ou até mesmo tomar uma água de coco na orla da praia. Nessa data, a temperatura mínima será de 17°, e a máxima, de 25°.

No domingo (20), de acordo com a meteorologia, o tempo segue instável por conta da umidade que vem do oceano, tendo possibilidade de chuvas leves e pancadas de chuvas no período da noite. Temperaturas podem chegar aos 27°c, com mínima de 16°c

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Já na segunda (21) você pode-se trabalhar com uma blusinha mais fresca. Porém, não se deve esquecer os itens que já fazem parte desse setembro gelado, porque se a manhã será de sol com muitas nuvens, e temperatura máxima de 29°, deverá haver pancadas de chuvas à tarde e à noite, com mínima de 16°c.

Na terça feira (22), se está pensando que vai poder colocar o seu tão sonhado biquíni, você se enganou - apesar das temperaturas alcançarem a marca dos 31°c, a tarde e a noite, teremos pancadas de chuvas.