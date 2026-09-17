Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino 2026

O álbum marca o retorno da sambista à produção, já que a artista não lançava obras desde 2013 - Foto: Agência Brasil

O álbum marca o retorno da sambista à produção, já que a artista não lançava obras desde 2013 - Foto: Agência Brasil

A cantora Leci Brandão, um dos grandes ícones do samba, foi indicada ao Grammy Latino 2026 pelo álbum Leci Brandão - 50 Anos de Carreira. A artista, de 82 anos, vai concorrer na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

A indicação marca o retorno da sambista às produções artísticas, após um período sem lançar novos trabalhos desde 2013.

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Nas redes sociais, a sambista agradeceu pela indicação. "Após todo esse tempo de caminhada, ver o nosso samba atravessar fronteiras é um presente que recebo com o coração cheio de gratidão."

O álbum Leci Brandão - 50 Anos de Carreira reúne obras inéditas e também composições consagradas de artistas como Jorge Aragão e Elis Regina, entre outros.