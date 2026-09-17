Brasil no Mundo debate disputa entre EUA e China pela liderança em IA

O programa Brasil no Mundo desta quinta-feira (17), que vai ao ar às 22h30, na TV Brasil, traz uma análise dos riscos do avanço acelerado da inteligência artificial e a disputa entre Estados Unidos e China pela hegemonia tecnológica, que ganha também uma dimensão militar com a corrida armamentista no espaço.

Para contribuir com o debate, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem Chico Teixeira, professor titular aposentado de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e fundador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da UFRJ.

O programa aborda ainda a escalada dos conflitos no Oriente Médio, com o avanço dos Houthis em direção ao estratégico estreito de Bab el-Mandeb, e as novas tensões da guerra na Ucrânia. Por fim, discute o papel dos BRICS na defesa do multilateralismo e da soberania, às vésperas da Assembleia Geral da ONU.

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Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

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