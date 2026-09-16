Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas acontece até sexta-feira (18), na capital

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do PROCON-RJ, iniciou nesta terça-feira (15) o Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira na capital. A ação segue até sexta-feira (18) e faz parte da maior mobilização estadual, que alcançará os 92 municípios fluminenses.

Com a participação de mais de 40 empresas e instituições, o mutirão oferece aos consumidores a oportunidade de negociar débitos diretamente com os credores, buscar condições especiais de pagamento, descontos e alternativas para regularizar pendências financeiras.

A iniciativa também disponibiliza orientação financeira, com informações sobre planejamento do orçamento familiar e os mecanismos previstos na Lei do Superendividamento.

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Na capital, os atendimentos acontecem de 15 a 18 de setembro. Já nos municípios da Região Metropolitana e do interior, a ação será realizada entre os dias 22 e 24 de setembro.

O mutirão reúne bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água e energia, instituições de ensino, conselhos profissionais e empresas do varejo, entre outros setores.

Como participar

Os consumidores devem consultar os endereços de atendimento e a lista de empresas participantes no site www.mutiraodoconsumidor.com.br.

Para o atendimento, é necessário levar documento oficial com foto, CPF e, se possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes relacionados às dívidas.

Na Região Metropolitana e no interior, a distribuição de senhas será realizada das 9h às 14h.

Nos municípios onde o atendimento ocorrer nos cartórios de protesto, a negociação será exclusivamente de dívidas protestadas e dos respectivos emolumentos.