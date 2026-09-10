Rodoviários reivindicam 10% de reajuste salarial no Leste Fluminense

A pauta de reivindicações, se aprovada pelos patrões, entra em vigor no dia 1º de novembro deste ano e vai até 31 de outubro de 2027 - Foto: Divulgação

A pauta de reivindicações, se aprovada pelos patrões, entra em vigor no dia 1º de novembro deste ano e vai até 31 de outubro de 2027 - Foto: Divulgação

Rodoviários do Leste Fluminense definiram, por ampla maioria em uma série de assembleias, a pauta de reivindicações da categoria para as negociações coletivas de 2026, que inclui reajuste de 10%, adicional de 5% relativo a perdas salariais e cesta básica de R$ 605,00.

As propostas foram encaminhadas pelo Sindicato dos Rodoviários (Sintronac) à entidade representativa patronal (Setrerj) nesta quinta-feira (10/9) logo após a última reunião dos trabalhadores, realizada à tarde em Niterói. Entre elas, há ainda o fim da circulação de dinheiro nos ônibus, com a implantação de validadores, que aceitem cartões de débito e Pix, além das formas de pagamento já existentes.

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A pauta de reivindicações, se aprovada pelos patrões, entra em vigor no dia 1º de novembro deste ano e vai até 31 de outubro de 2027. As reivindicações também serão encaminhadas à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. Elas contemplam trabalhadores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá.

“Em relação ao cenário econômico e à saúde financeira das empresas, acreditamos que a pauta de reivindicações da categoria é bem realista. Aguardamos, agora, o início das rodadas de negociações”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.