Morre Júlio Diniz, ex-fotógrafo de O São Gonçalo, aos 54 anos

Morreu nesta segunda-feira (7), aos 54 anos, o repórter fotográfico Júlio Diniz, mais conhecido no meio jornalístico como Julinho. Durante a carreira, Diniz passou por veículos e instituições como O São Gonçalo, O Fluminense e a Prefeitura de São Gonçalo, entre outros.

Desde o fim de 2025, Julinho lutava contra um tumor na cabeça. Ele descobriu a doença após passar mal durante o trabalho. Desde então, o fotógrafo travou uma verdadeira batalha contra o problema, mas não resistiu e morreu na manhã desta segunda-feira.

Durante sua passagem por O São Gonçalo, Júlio Diniz realizou centenas de coberturas jornalísticas, registrando acontecimentos das mais variadas editorias. Muitas de suas fotografias permanecem disponíveis no portal do jornal, eternizando momentos importantes da história de São Gonçalo e da região.

Em 2017, teve a foto destaque mais votada em enquete nas redes sociais do OSG. A imagem de um pôr do sol registrado na Praia das Pedrinhas também foi publicada, à ocasião, na revista comemorativa pelos 127 anos de emancipação política-administrativa de São Gonçalo.

Imagem de um pôr do sol registrado na Praia das Pedrinhas vencedora de um concurso nas redes sociais | Foto: Júlio Diniz/Arquivo

O clique foi feito no final da tarde do dia 8 de setembro e publicado juntamente com um texto contando a história de mais de 6 mil vias - entre ruas, avenidas, travessas e estradas - que fazem parte de São Gonçalo.

"No meio de vários cliques, vou querendo melhorar as imagens. Vejo algumas cenas e, no meio da sequência, vi aquele cenário que compôs a foto com um belíssimo pôr do sol. Quis fazer uma foto bonita para comemorar o aniversário da cidade, dando sempre o meu melhor", disse Diniz, em reportagem daquele ano.

Em 2019, após deixar O São Gonçalo, Julinho decidiu tentar uma nova atividade profissional. Ele montou uma barraca de pastéis em Jardim Alcântara e passou a se dedicar ao empreendimento. A chegada da pandemia de Covid-19, no entanto, acabou atrapalhando os negócios.

Depois, Julinho voltou a fazer o que mais gostava: a fotografia. Ele passou a integrar a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo, onde continuou trabalhando até descobrir o problema de saúde.

Na vida pessoal, gostava de estar perto dos amigos e família, aproveitava os encontros com a turma, fosse em um bar, em um churrasco ou simplesmente em uma roda de conversa. Para quem conviveu com ele, sua presença era sinônimo de resenha, risadas e boas lembranças. Júlio Diniz deixa uma filha.

O velório de Júlio Diniz vai acontecer a partir das 12h desta terça-feira (8) no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, São Gonçalo. O sepultamento acontece às 15h.